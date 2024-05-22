鋒面影響，氣象署表示今天到周五有間歇性強降雨，但降雨空檔長，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，這波鋒面雨勢不如預期、弱弱的，是因為缺少西南季風，預計周日到下周四（26～30日）西南季風增強，梅雨大環境才會建立，下周二起另一波鋒面南下，雨勢將更強。

賈新興在臉書表示，從歐洲模式的預測圖來看，這波梅雨目前弱弱的，原因是昨天到周六（21日～25日）這期間缺少西南季風，且太平洋高壓太強，所以降雨不持續。梅雨的大環境建立，大約要等到周日至下周四（26～30日），雖然西南季風起來了，但太平洋高壓似乎有退過頭的趨勢。下周二（28日）中午前後下一波鋒面報到，會比這一波強，但影響時間只有一天。

氣象署也指出，下周二（28日）另一道鋒面影響，全台有局部陣雨或雷雨，尤其西半部、東北部地區降雨範圍較廣、雨勢明顯；預估東亞西南季風逐漸建立，鋒面系統若與西南季風配合，將會有充沛水氣，導致明顯雨勢，請留意最新降雨預報。下周二至下周五（29～31日）鋒面在台灣附近徘迴，天氣不穩定，各地降雨機率高，易有短暫陣雨或雷雨。

近日天氣方面，氣象署表示，今天到周五（24日）鋒面影響，各地降雨機率高，但鋒面結構差，降雨空檔長，周六（25日）鋒面遠離，周日、下周一（26、27日）全台暖熱。