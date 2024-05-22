隨著飲食選擇越發多元，「健康飲食」逐漸成為眾人追求的目標。這時不得不提及有「最健康油脂」美名的橄欖油，不過它的名稱多且複雜，攝取方式也有需注意的地方，導致許多人買錯或吃錯，因此這篇特別整理出4大須知，讓你吃得安心又健康。
【須知1】哪款才能生食？
特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）才能用於生食，原因在於純度最高，也是最高等級的橄欖油；也能用於一般家庭油炸料理。油炸溫度通常介於攝氏160至180度，而它的發熱點在攝氏190度以上，且高品質的橄欖油其游離脂肪酸含量越少，發煙點就越高。
【須知2】如何挑選？
每每走進賣場，橄欖油商品玲瑯滿目，總是看得眼花撩亂。購買橄欖油一定要挑選深色玻璃窄口瓶身，因氧氣、光線及水分，皆是讓橄欖油變質的元素。
【須知3】如何保存？
橄欖油無論哪種等級，最好的保存地點為溫度穩定的場所，因此應室溫保存；並且要遠離微波爐、電鍋及瓦斯爐等會散發熱氣的地方。不應保存於冰箱，因油脂會凝固，內含的豐富維生素也會凍結，且頻繁進出冰箱的溫度變化會影響品質。
【須知4】「冷壓」及「初榨」傻傻分不清
有買過橄欖油的民眾，一定對於「冷壓」（cold pressed）及「初榨」（Virgin）名詞感到不陌生，但這兩者究竟各別代表何種意義？「冷壓」意指全程低於27度的環境下製作，與品質好壞無關；「初榨」則表示橄欖油僅經過萃取，無過度加工，2者皆是製程標準。
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