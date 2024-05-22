國際化資源豐沛的義守大學，擁有多元的國際移動力，讓不少學子在學期間一圓海外求學夢，「國際學院」應用日語學系阮熙政、梁志濤和陳霆軒等3位來自香港的學生，順利取得修讀日本帝京大學「2＋2」雙聯學位資格，目前已前往日本展開為期2年的留學生涯，對於能出國讀書，他們表示期待與開心。

3位應日系的學生展現傑出的語言能力和學習潛力，通過嚴格的測試順利錄取，他們在義守大學就讀2年，再至日本帝京大學進行2年的學習；阮熙敏和梁志濤前往帝京大學的經濟學院觀光經營系就讀，陳霆軒則是到法學院政治系完成學業。

義守大學表示，當初3人因為喜歡日本的文化與動漫，所以就選擇擁有國際化且教學資源豐富、出國管道多元的義守大學應日系就讀，同時他們在義大求學期間也通過了「日本語能力測驗（JLPT）」N2的檢測。

梁志濤表示，當初在家人的支持下來到義守大學就讀，當時已下定決心精進日語，入學後努力提升語文能力，並以取得雙學位為目標，他在大三時已經取得日語能力檢定測驗，如今前往日本留學，美夢成真，真的很感謝學校的支持。

義守大學與帝京大學的雙聯學位計畫為學生提供非常好的學習資源以及跨文化交流機會，學生先在義守大學接受扎實訓練2年，然後轉至帝京大學完成後2年的學業，畢業時能夠獲得雙重學位；更重要的是提供學子在修讀過程中能夠訓練第二外語能力，理解國際文化，成為具有宏觀視野與世界接軌的人才。

應日系主任楊佩蓉指出，學校重視培養學生國際移動力，積極拓展學習視野，每年選送20名通過JLPT N2以上日語能力檢定學生赴日本當交換留學一年，此次更有3位同學積極取得雙聯學位甄試合格，期待他們善用資源成為國際人才。