賴清德總統今天接見由索馬利蘭副議長阿塞德率領的慶賀團指出，臺灣將持續精進「非洲計畫」，未來他帶領的新政府會和索馬利蘭及更多理念相近國家，擴大合作面向，促進彼此的繁榮發展。阿塞德也期盼，雙方持續深化夥伴關係，開創新的合作領域。

賴清德首先歡迎慶賀團到訪，並表示，臺灣和索馬利蘭是共享自由、民主、人權價值的夥伴，從2020年互相設立官方代表機構，在教育、農業、能源、衛生以及資通訊等領域，加深合作。經過4年努力，這些合作項目都逐漸看見成果，也在過程中累積信任基礎，讓我們在疫情期間互相協助，共同度過百年大疫的挑戰。

他說，隨著臺灣持續精進「非洲計畫」，未來他帶領的新政府會和索馬利蘭及更多理念相近國家，擴大合作面向，促進彼此的繁榮發展。相信只要雙方秉持互惠互利的信念，一定能深化雙邊友誼，帶給人民更多福祉，共創繁榮發展的新局面。

長老院第一副議長阿塞德代表索馬利蘭共和國人民、政府及國會，恭賀賴總統及蕭副總統當選中華民國臺灣正副元首，「這項了不起的成就見證了臺灣活躍的民主能量及臺灣人民堅定的意志」。

他認為，索馬利蘭和臺灣的關係植基於互相尊重及對共同價值的遵守。兩國對民主自由、新聞自由、言論自由及法治等承諾將雙方緊密連結，這些價值是國家治理的方針，也是雙邊關係的基石。

阿塞德提到，這些年來臺索兩國關係穩健成長，眾多合作領域不只帶來實質成果，也彰顯兩國的真摯友誼，期盼雙方持續深化夥伴關係，開創新的合作領域。臺灣成功且成熟的民主是對全世界的啟發，能做臺灣的朋友和夥伴，他們感到非常光榮，相信在賴清德總統領導之下，臺灣這座民主燈塔將持續茁壯。