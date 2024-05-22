日本男神山下智久主演漫改影集《神之雫》（Drops of God），橫跨日本、美國、法國三國團隊共同打造，於Apple TV＋播出以來廣受好評，在爛番茄網站上獲得新鮮度100％認證，被網友稱之為「品酒版繼承之戰」。劇情節奏緊湊卻不失優雅，山下智久和法國女星芙洛兒潔芙莉爾（Fleur Geffrier）為爭奪龐大遺產，展開一系列精彩的對決與考驗，如今也宣布將續訂第二季。

《神之雫》第二季由原班人馬回歸演出，山下智久飾演的「一青」和法國女星芙洛兒潔芙莉爾飾演的「卡蜜」將再次面臨一個幾乎不可能完成的挑戰：揭開世界上最完美的葡萄酒的起源，這是一個連世界知名葡萄品酒家亞歷山大雷傑也未能破解的秘密。這一系列的考驗和測試，他們將被帶到世界各地最遙遠的角落，並被迫面對內心的惡魔，從此徹底改變。

《神之雫》改編自紐約時報暢銷日本漫畫系列，由屢獲殊榮的漫畫家亞樹直姐弟創作和編寫、沖本秀繪製，由講談社出版。第一季全集已在Apple TV＋上線。第二季將於Apple TV＋上線，除日本外全球同步首播。