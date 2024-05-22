立法院21日就國會改革法案再次激烈交鋒，國民黨主席朱立倫今(22日)主持中常會時直言，強化國會的改革，這是朝野政黨數十年來的主張，台灣民主化已30年，最大的進步就是「少數服從多數，多數尊重少數」，用數人頭取代打破人頭，希望不要再有街頭比拳頭的時代，並呼籲新就任的賴清德總統就在一念之間，不要變成民主獨霸，更不要變成民主內戰。

朱立倫表示，2012年前總統蔡英文擔任民進黨主席時，與民進黨團總召柯建銘、前立委林佳龍提出來的所有國會改革版本，包括要有調查權、聽證權，國民黨現在正努力推動中。2024年大選前，大家期待的各項改革方案，包括總統就任後要到立院國情報告、對於所有不公不義的事情、所有弊案，在國會透過調查權清楚展現、揭露。

朱立倫指出，針對重要的人事案，包括監察院長、司法院長、大法官、要有足夠的時間透過聽證，將社會大眾的意見彙整，讓國人清楚看到，這樣的人事案是不是應該要通過，這是長期以來大家共同的主張，並以最公開透明、記名投票的方式，展現出陽光國會、透明國會的一面。

朱立倫強調，這些重要的國會改革方案，是長期以來朝野共同的主張，民進黨不要再走回頭路，不要再度執政之後，忘了當時大家的主張。更荒謬的是，昨天立法院都用民進黨版本的條文，民進黨竟然還反對，全國民眾透過網路直播與報導都清楚看到，每一條條文在發言後都經過多次表決，希望大家少數服從多數，這就是臺灣的民主。

朱立倫喊話民進黨，「不要再想用少數碾壓多數，不要再想要用拳頭取代數人頭，不要想用街頭來壓制國會」，那個時代已經過去了，如果再走民主獨霸的路線，少數要碾壓多數，要用暴力取代數人頭，台灣會重新回到過去，很可能引起民主內戰，絕非台灣之福。

朱立倫表示，他近日接待外賓會談中，交換了國民黨重要的主張，無論是對於國家安全、兩岸政策、能源政策、民生議題等，都讓大家清楚看到國民黨把國家的利益放在第一，把國家利益放在最優先，國民黨是真正愛臺灣、愛中華民國。

朱立倫呼籲民進黨，作為一個現代化的執政黨，不要在外人面前污蔑在野黨，不要用抹紅、抹黑、貼標籤的方式對待在野黨，「我們同為中華民國的民主政黨，把國家的利益放在政黨的利益之上，這是我衷心的呼籲，也希望朝野一起來努力」。