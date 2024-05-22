高雄市交通大隊長黃元民說，道路是供公眾通行而設置，僥倖占用車道併排停放，容易導致後方機車或其他車輛行經時為變換車道閃避，增加發生交通事故的風險。（高雄市交通大隊提供／任義宇高雄傳真）

貪圖方便違規停車恐造成其他用路人危險，高雄市警察局交通大隊製作影片，呼籲駕駛人不要為求方便占用車道違停，恐斷送他人的「一輩子」。（高雄市交通大隊提供／任義宇高雄傳真）

今年初發生特斯拉因併排違停，造成後方機車騎士撞上，導致機車上的3歲男童傷重喪命；5月也發生轎車路邊違停，讓女騎士閃避過程遭大型車輾斃。高雄市警察局交通大隊製作影片，呼籲駕駛人不要為求方便占用車道違停，恐斷送他人的「一輩子」。

高雄市交通大隊統計，高雄光今年1月至4月，因併排違規發生交通事故就發生有22件，雖較去年同期35件有所下降38％，但仍不幸有人傷亡。

交通大隊近日公布一支宣導影片，內容提及許多人違停「暫停一下，又不會怎樣」、「旁邊買東西，臨停一下下，沒關係吧？」等心態，卻造成其他用路人危險，嚴重恐斷送別人寶貴的「一輩子」，實在不可不慎。

交大大隊長黃元民指出，道路是供公眾通行而設置，為嚴正提醒用路人併排違停的危險性，高雄市政府警察局交通大隊特別製作短影片示警，僥倖占用車道併排停放，造成道路使用空間縮減，除了影響行車順暢，也容易導致後方機車或其他車輛行經時，必須向左側變換車道閃避，而大大增加發生交通事故的風險。

警方表示，違規併排臨時停車，違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第4款，處新臺幣300元以上600 元以下罰鍰；違規併排停車，違反同法第56條第2項，處新臺幣2400元罰鍰。今年1月至4月員警取締併排交通違規，已取締達3445件。