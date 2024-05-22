麥當勞「可可布朗尼冰炫風」，單點69元。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

頂呱呱「8塊炸雞桶」26日前下殺75折。（頂呱呱提供／朱世凱台北傳真）

拿坡里披薩.炸雞限時外帶或內用5塊炸雞，原價290元、特價199元。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王「美式花生系列」7月1日前回歸，套餐164元起。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

肯德基「$89超雞賞」指定8品項可自由搭配，美式煙燻咔脆雞堡、薯條均入列。（肯德基提供／朱世凱台北傳真）

畢業季到來帶動離別聚會需求，加上報稅季使荷包失血，速食店便推各式好康讓民眾月底不怕吃土，業績可望再增10％；業者觀察，暑假將近，近期師生來客比例拉高，陪孩子過暑假的家長也是主要客群前三，此時復刻經典品項不只拉抬聲量又是銷量保證，而聚餐熱門餐點不外乎是大分量的炸雞桶，往年推相關折扣後曾一口氣讓買氣暴衝30％；另學生天熱懶得出門就會叫外送，外送業績預期能上升1成。

麥當勞經典漢堡「麥香魚」持續占據熱銷排行前段班，過去外送平台也分析，麥香魚入列受青睞的套餐前5名；看準其高人氣，即日起至7月9日回歸「雙層麥香魚」，號稱用100％真鱈魚鮮凍直炸，透過雙層分量帶來飽足感，而苦中帶甜的冰品「可可布朗尼冰炫風」亦於同時間復活；麥當勞LINE官方帳號29日起推隨買店取優惠，麥香魚搭指定飲品4入組，最高現省160元。

頂呱呱分析，天熱確實會影響顧客出門意願，外送平台此時顯得很重要，去年相關訂單就提升5％至10％；即起至26日好康連發，原價480元的「8塊炸雞桶」下殺75折只要359元；另小資族最愛的點心類也有促銷，包括「甜甜包」4顆原價70元、特價49元。

拿坡里披薩.炸雞5月23日推年中慶，6月5日前外帶或內用大披薩，原價369元、特價199元；外帶或內用5塊炸雞，原價290元、特價199元；23、24日姓名有「拿坡里」任一字，至門市消費任一大披薩或炸雞，可加價1元獲可口可樂1250ml乙瓶。

漢堡王除了將「美式花生系列」復活，也於官網推「王族分享餐」好康，包括「原味國王大雞堡」 、「10塊雞塊」等多樣餐點，最高現省221元。

肯德基推「$89超雞賞」，美式煙燻咔脆雞堡、玉米濃湯都可自由搭配，全部僅89元；另訂餐提前用預訂快取／掃描店內QR code點餐，可享買套餐或桶餐加1元多一件蛋撻或炸雞。