台南溪北地區民眾多年來爭取高鐵下方的台37線，從嘉義延伸到新營，但被國發會以效益不大打回票。不過，最近因台積電宣布將進駐嘉義科學園區設置先進封裝廠，不少民代再度建議延伸台37線至新營，開啟連接南科的第一步。對此，台南市政府工務局22日回應表示，此案評估總經費約85億元，已提報南方治理平台會議，將與嘉義縣政府共同推動。

市議員沈家鳳今天在市政總質詢指出，賴清德總統先前與地方會談時，曾要台南「勇敢造夢」，從6都最落後迎頭趕上；嘉義縣積極爭取高鐵下方台37線延伸至新營，甚至連接南科、橋科，台南市也應該積極爭取，以串聯西部科技S廊帶。

市議員蔡育輝也認為，台37線延伸案地方已爭取多年，能夠均衡溪北區域發展，打造嘉南共榮圈，且從南科經驗來看，相關道路等公共建設若能提早到位，更能降低社會成本，越晚開闢經費恐將越高。

嘉義縣立委蔡易餘表示，台積電宣布2座先進封裝廠將進駐嘉義科學園區，未來可能銜接高雄廠、台南廠的先進製程製造。鑑於台南、高雄的科技聚落有S廊帶串聯，但嘉科、南科卻缺乏一個直達性高、便捷的交通路網，如果未來要串聯高雄、台南及嘉義的科技聚落，可以讓台37線扮演重要角色，繼續往南延伸到新營。

台南市立委賴惠員也支持說，新營現有公共設施完善，國圖南館等重大建設明年底完工後，絕對會帶動更多高科技人才居住，未來她也會持續爭取，補足改善大新營交通的最後一哩路。

工務局則強調，2020年已提案計畫在台37線兩側各興建10公尺寬道路，路徑橫跨鐵路、國道1號、台82線及八掌溪，評估總經費約85億元，工期約7至9年；因應台積電在南科、橋科設半導體晶片製造廠，還將在嘉義設先進封裝廠，未來將形成完整的科技S廊帶，為此已提報南方治理平台會議，將與嘉義縣政府共同推動台37線延伸案，並向交通部公路局爭取建設經費，讓台南嘉義生活圈更加繁榮。