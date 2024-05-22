16：00東部海域規模5.2極淺層地震！國家警報狂響 16縣市有感 16:042024/05/22 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象署發布地震報告。（翻攝自氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據氣象署地震報告，下午16時台灣東部海域發生規模5.2地震，深度5.3公里，震央為花蓮縣政府南南東方18.6公里，各地最大震度花4投3宜2東2中2雲2嘉1桃1苗1彰1竹1北1南1屏1。 英國│系統與控制缺陷 重罰花旗環球金融 台東市公所組10團玩花蓮 業者喜喊：來不及補貨 廣東斥資1.32兆元挺「低空客運航線」 #地震 #花蓮 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 毒蟲雙腿綁安毒飛澎湖販賣 小弟被逮他親上陣也栽了 09:272024/05/23 社會 等待管制時間無聊？ 他路中央擺「麻將桌」嘻笑：缺咖啦 17:082024/05/23 社會 為自己正名！花蓮吉安助部落原住民 取得羅馬拼音族名 14:592024/05/23 生活 震後首場國際賽事6／1登場 「花蓮泛舟月」推旅宿優惠 12:332024/05/23 生活 卓榮泰花蓮勘災 對鄉親信心喊話：國家就是你家 19:052024/05/22 政治 Marimekko印花60週年 品牌宣布未來四年重心在亞洲 20:112024/05/23 生活 高雄廣式油蔥雞端出來只有「蔥花2、3片」 業者神回一句遊客氣炸 01:562024/05/23 生活 花東3特別條例惹議 李孟諺：重大建設需遵守一定程序 19:102024/05/23 生活 屏東工安意外！27歲工人「7樓鷹架摔落」命危 15:132024/05/23 社會 結婚不用再拜堂？陸年輕人婚禮極簡多樣 老一輩也支持 09:162024/05/23 兩岸 東華大學實驗室重建需17億 卓榮泰指示落實：窮不能窮教育 19:302024/05/22 生活 挺花蓮 SOGO忠孝館花蓮人氣團購美食快閃 22:532024/05/23 生活 交長視察花蓮震災公路 下清水橋5月底開放大車通行 18:222024/05/22 生活 演習區緊貼花蓮外海24浬 共軍機艦恐實質進入 考驗國軍自衛反擊底線 13:332024/05/23 政治 鬼叫單？外送員騎快1小時抵達目的地嚇壞「見鬼了」 一看備註炸鍋 06:192024/05/23 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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