根據氣象署地震報告，下午16時台灣東部海域發生規模5.2地震，深度5.3公里，震央為花蓮縣政府南南東方18.6公里，各地最大震度花4投3宜2東2中2雲2嘉1桃1苗1彰1竹1北1南1屏1。

英國│系統與控制缺陷 重罰花旗環球金融
台東市公所組10團玩花蓮 業者喜喊：來不及補貨
廣東斥資1.32兆元挺「低空客運航線」
#地震 #花蓮
透過【Google新聞追蹤中時新聞網