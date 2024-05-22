國道1 林口交流道事故 車身車頭分離貨櫃卡路邊 16:092024/05/22 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今22日下午15時許，國道1號南向40.5鄰口交流道發生一起事故。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今22日下午15時許，國道1號南向40.5鄰口交流道發生一起事故。（翻攝畫面） 今22日下午15時許，國道1號南向40.5公里處林口交流道發生一起事故，一輛貨櫃車故障，車頭車身分離，所幸現場在外線車道，對交通影響較小，不過貨櫃就卡在高速公路旁，讓路過駕駛感到訝異，國道警獲報，立即前往處理，目前排除中。 大型重機左轉遇直行機車 3人瞬間彈飛受傷送醫 苗栗頭屋交流道台13線交通壅塞 縣府擬打通中正街疏運 電動車、自駕車增多 運安會擬擴大運輸事故調查範圍 #貨櫃車 #分離 #貨櫃 #事故 #國道1 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1五楊高架北向林口段 小貨車冒煙釀火燒車 13:392024/05/17 社會 端午連假國道車多 未讓事故處理車恐罰3600再吊照 14:352024/05/21 生活 康橋校車連續事故！業者查核結果曝光 列重點檢查對象 14:182024/05/22 社會 長榮航空永續創新設計賽 超狂學子連2年奪設計大獎 17:002024/05/17 生活 愛國者「海軍化」 從模擬神盾艦發射PAC-3成功擊落巡弋靶彈 17:422024/05/21 軍事 大稻埕街頭藝人表演區將恢復 預計7月開放申請 13:512024/05/23 生活 國道台南段連撞！大貨車爆胎翻覆佔滿3車道 2聯結車又追撞 08:012024/05/22 社會 康橋校車同地點又出事故 監理所赴交通公司查核 12:242024/05/22 社會 美公佈無人潛航器 美媒：中國至少6型開發中 性能領先各國 23:312024/05/19 兩岸 高雄港洲際貨櫃中心貨櫃車專用道預計明年3月完工 13:352024/05/23 政治 國道1個月7起死亡車禍 「事故集中時段」曝光 11:322024/05/14 社會 伊朗總統直升機事故 美官員：美情報部門「沒有發現謀殺證據」 13:432024/05/20 國際 不怕拜登100％關稅 陸電動車廠高管揭最大擔憂 13:142024/05/19 國際 家暴父親逼住頂加 讓他獨立不依賴！保全男須「由家分離」 07:372024/05/20 社會 大風刮來的獲利！貨櫃三雄Q1大賺 長榮首季EPS衝破8元 18:482024/05/14 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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