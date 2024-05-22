今22日下午15時許，國道1號南向40.5鄰口交流道發生一起事故。（翻攝畫面）

今22日下午15時許，國道1號南向40.5公里處林口交流道發生一起事故，一輛貨櫃車故障，車頭車身分離，所幸現場在外線車道，對交通影響較小，不過貨櫃就卡在高速公路旁，讓路過駕駛感到訝異，國道警獲報，立即前往處理，目前排除中。