清華大學畢業典禮即將在6月15日舉行，校方決議將碩士班與學士班合辦，但因人數超過新體育館容量，校方決議亂數抽籤決定，卻發生學生沒中籤無法參加畢典的情況，引發學生抗議，清大也緊急公告，已重新規畫體育館的座位安排，有意者都能參與實體畢典。

清大畢業典禮往年研究所和大學部畢業生各自分開上午、晚上舉辦，但今年改採合併舉辦，因人數超過場地限制，校方決議採取亂數抽籤，然而抽籤結果公布後，引爆學生怒火，更有學生發起連署抗議。

有學生反映，不知道畢業典禮還要報名成了「畢典孤兒」，為何作為畢業生卻連畢業典禮都無法參加；也有學生說，原本都跟爸媽說好了，還特別空出時間，現在連畢業生本人都無法進場，不知怎麼解釋。

校方今發出公告，為讓有意願參與畢業典禮的畢業生都能如願，教務處在接收到學生意見後，重新規畫了體育館的座位安排，以容納更多人，讓有意者都能參與實體畢典。

校方說明，根據往年的統計，大學部參與畢典的出席率約51％，碩士班出席率約為44％。往年畢典分為研究所、大學部2場，亦有許多家長反映晚上場的畢典時間拖得太晚等問題。

因此，學校在經過多場校級會議及與學生代表討論後，決定將兩場畢典合一，統一在上午舉辦。但受限於體育館的場地限制，因此，今年的畢典進場原採抽籤入場，但未中籤的同學仍十分希望參與畢典。

教務處指出，接到同學意見後，與總務處等單位重新規畫場地空間安排，讓有報名想參加的畢業生都能參與。按新的規畫，原已中籤的家長仍可坐在體育館2樓看台家長席。學校也安排其他場地，供未能入場的家長觀看直播。入場相關細節將由教務處後續通知。