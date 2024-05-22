《拾荒法師》開鏡儀式，吳冰（左起）、湯怡、陳家樂、Iman、何超儀、張文傑、監製陳子聰合體亮相。（圖／852Films提供）

何超儀近年來不僅演出，也獨立製作多部電影作品，最近她和老公陳子聰再度聯手監製全新恐怖電影《拾荒法師》，找來《見鬼10》香港導演彭發執導，她更會親自在片中演出一個角色。劇組昨（21日）在香港舉行開鏡儀式，她率主演陣容一字排開，其中一位外籍新演員Iman（二蚊）特別受到矚目，原來他是陳子聰的私人醫師，因高大帥氣被挖掘簽約出道，她在現場狂讚「新一代男神」，首次參與電影話題十足。

Iman是陳子聰的私人醫師，陪伴陳子聰從美國到香港，目前照料陳子聰康復過程之餘，將在《拾荒法師》首次參演電影。何超儀透露，Iman是去年11月陪老公回到美國就醫認識的，當時老公剛開完刀，讓她很擔心，由於院內護士照顧很多病人，無法隨時貼身照顧，經朋友介紹認識這位好心的醫師，出了名是跟病人跟到康復為止，更稱半年來幫了老公好多次，不需要整天跑去醫院報到，「因為醫師在身邊，連吃的也都把關了！」

何超儀在新片《拾荒法師》力捧自家新演員Iman，真實身分是老公陳子聰的私人醫師。（圖／852Films提供）

何超儀在新片《拾荒法師》力捧自家新演員Iman，真實身分是老公陳子聰的私人醫師。（圖／852Films提供）

這次把照顧老公的醫生推到幕前當演員，讓該片才剛開鏡就話題十足，意外成為演員出道的他，最近為工作積極學粵語，「千算萬算，也沒有想過能在香港成為演員」，何超儀笑說：「我經營852電影公司以來從來沒簽藝人，除了我自己以外，連老公都沒簽，這次破天荒簽下Iman，希望他成為新一代男神！」陳子聰透露，Iman的社群平台有不少粉絲，外型也很適合電影，笑稱：「我在病床上每天看著他，時常驚呼他好有型啊！」

該片講述拾荒的法師為枉死的人超渡，多年沒拍香港鬼片的導演彭發，坦言故事構思超過10年，靈感來自擔任法師的朋友，為了累積陰德開始收垃圾，意外發現很多死於非命的往生者，死後三魂六魄會附著在物品上，必須超渡、還魂，「我一聽就好有畫面，一位收垃圾的人私底下是一名法師，專門幫人超渡，如果戲裡有這種角色，我都想看」，因緣際會講給何超儀聽，沒想到對方聽完很喜歡故事裡的角色，彷彿是為自己「量身打造」。

何超儀在片中到拾荒者的家，看到屋內滿是垃圾，其中一個鏡頭呈現櫃子裡全部都是靈魂殘肢，畫面非常震撼。彭發坦言：「這是最花錢的鏡頭，一個鏡頭大概要50萬港幣（約206萬台幣），何超儀看過劇本，知道有這個鏡頭，不知道有這麼貴！」笑稱正考慮該如何跟她爭取更多經費，監製陳子聰聽到當場嚇一跳，何超儀則表示全片預算合理，更稱很喜歡導演的作品，一直想求合作，讓彭發說：「他好多年前就想找我，找過我10次！」