台中捷運發生隨機砍人事件，中華民國犯罪學學會理事長李修安指出，隨機殺人事件因素多元，可能與家庭、人際、挫折產生對社會不滿的現象和行為，政府應該對高危險群給予適當輔導，及早發現、及早預防。

李修安表示，隨機殺人事件之發生因素，可能包括：家庭問題、個人人際關係、人格扭曲等，以及挫折感導致信心崩解，產生對社會不滿之自我解放的現象和行為。至於本案凶嫌本身精神狀況，也有待精神科專業鑑定認定。當然成長過程家庭教育和學校教育是非常重要的，如能及早發現有偏差或犯罪行為之虞，及早介入遏止就有其預防效果

李修安呼籲，政府應針對高危險群的案例給予適當輔導，及早發現、及早預防。而凶嫌家中環境雖不差，但某種程度上可能因兇嫌年紀較輕，抗壓性相對低，遇到挫折或環境因素而導致信心崩解，因而出現的自我解放的犯罪現象和行為。凶嫌亦有可能對政治熱衷過度產生對社會不滿，加諸於社會快速的變遷，大環境因素造成國內貧富差距擴大、通貨膨脹日益嚴重，導致年輕人壓力過大甚而產生破壞的念頭增加。

李修安提到，隨機殺人在國內並不常見，但近年偶有發生，研判除了個人因素、社會刺激，還有國內外案例的出現，伴隨媒體報導、網路資訊流傳等，衍生而出的複製、模仿行為。那本案，有可能是近期媒體上對於鄭捷案十年的相關回顧報導，因而導致激發兇嫌潛在犯罪行動，選擇在十年後的同一天犯罪。

他說，政府和有關當局應針對高危險群之案例給予適當輔導，及早發現、及早預防，所幸近年捷運公司均有強化安全宣導，針對犯罪預防橫向聯繫機制以及安全管理改進，使傷害降至最低