基隆市一名20餘歲的男子因為提供銀行帳戶給詐騙集團，遭判徒刑6個月得易科罰金，但卻在遭判刑後，收到署名為基隆地方法院的公文，要求匯款支付易科罰金，後來竟發現自己遭詐團詐騙9萬元。基隆地檢署表示，不會要求民眾匯款，請民眾切勿上當。

這名男子日前因為提供自己的銀行帳戶給詐騙集團，遭基隆地檢署以涉犯詐欺及洗錢等罪提起公訴，後遭基隆地方法院判處6個月有期徒刑，得易科罰金。這名男子後來就在家中收到一份署名為基隆地方法院的信函，要求其將易科罰金匯入「司法部門服務處」帳號。

這名男子不疑有他，先匯了新台幣9萬元到該帳號後，又找上基隆地檢署，希望准許分期繳納剩下的易科罰金。給基隆地檢署檢視其收到的「通知」，才告知他被詐騙集團騙了。

基隆地檢署表示，判決確定後通知執行係由地檢署寄發，而非法院。地檢署通知繳納緩起訴處分金、罰金或易科罰金，都必須本人親洽，地檢署不會要求民眾匯款，請民眾勿上當。

不過仔細檢視這份所謂的「通知」，可以發現其實有著非常多的疑點，一方面是整份公文都沒有關防大印，內文還有錯字，而且也不是正常的公文型式，更沒有發文號碼；簡單來說就是一張A4白紙印上文字而已。

因為時間點實在太巧，就剛好是該名男子的案件剛剛判決，但尚未確定，該名男子就收到詐欺集團偽造法院通知。不管是該男子的相關聯絡資料或是遭判得易科罰金，也都讓人不禁懷疑是遭詐騙集團「黑吃黑」，或是榨乾最後的利用價值。