中鋼多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，推動多項工程以降低原水使用。（中鋼提供）

中鋼為工業用水大戶，近年致力節約用水，更超前部署推動水源多元化策略，近日啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，廠內每日再生水的使用量進一步提升至7.02萬噸，占目前每日補充用水量的比率高達59％，除強化中鋼用水韌性，也增加台灣自來水公司調度支援民生用水的空間，具體實踐ESG的企業社會責任。

中鋼為一貫作業鋼廠，鋼鐵製程需大量用水進行冷卻、抑塵、除銹、潤滑、水封及水淬等用途，一旦缺水不僅影響生產正常運作，嚴重時可能損害設備，不利下游用鋼產業發展。

為穩定生產用水，中鋼以4R策略執行水資源管理及推展各項節水方案，包括減少各製程用水(Reduce)、多層次循環水利用(Reuse)、廢水回收純化再利用(Recycle)及再生水取代新水(Replace)，並積極推動多項工程以降低原水使用。廠內循環水已可逐級使用5至6次，製程用水回收率高達98.5％，目前每日需要的補充用水量已降至11.9萬噸。

此外，為精進水資源管理及開發多元水源，中鋼超前部署導入都汙再生水，成為國內第一個大量使用再生水的企業。2018年8月起導入鳳山溪都汙再生水，每日約使用4.05萬噸，再於2021年12月導入臨海都汙再生水，讓每日再生水的使用量提升至6.05萬噸，占每日補充用水量50％。

中鋼表示，去年共導入約2233.9萬噸的鳳山溪及臨海再生水，相當於6.4座鳳山水庫之儲水量，加上中鋼近日啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，廠內每日再生水的使用量進一步提升至7.02萬噸，占每日補充用水量的比率達59％，突破新高。