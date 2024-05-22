為推廣台北市精品咖啡產業特色，台北市商業處輔導台北精品咖啡商業發展協會辦理「2024 第七屆 TSCA 金杯獎-金杯咖啡在圓山」活動，今(22)日下午舉辦啟動儀式；台北市產發局副局長吳欣珮表示，盼藉由咖啡競賽活動，推廣北市咖啡製作及沖泡技術，並結合在地店家共同參與，促進產業蓬勃發展。

金杯獎舉辦至今已第7屆，參賽隊伍面向咖啡店家，去年第6屆金杯獎競賽共有41名店家參與競賽，嚴選出共23名優秀店家，且繼去年新增「耳掛咖啡」競賽，今年賽事再增加「咖啡豆烘豆」，加上原本的「義式咖啡」、「手沖咖啡」共擴大為4大類別賽事，報名預計將從6月1日開始報名至7月22日止，並在8月31日至9月1日於圓山花博流行館切磋技藝。

台北市產發局副局長吳欣珮表示，台北市作為台灣咖啡文化重要樞紐，曾經被英美媒體評選為全球6大咖啡城市之一，更是亞洲唯一入選的城市，為推廣咖啡產業發展，北市府補助協助相關咖啡協會自主辦理行銷活動，透過活動讓民眾了解咖啡產業發展脈絡，凸顯產業特色，也希望藉由咖啡競賽活動，推廣北市咖啡製作及沖泡技術，並結合在地店家共同參與，促進產業蓬勃發展。

台北精品咖啡商業發展協會理事長張文蔚表示，今年除了延續往年有金杯獎賽，也首度推出金杯獎咖啡專屬禮盒，今(22)日啟動正式公開亮相，每份禮盒包含歷屆金杯獎獲獎咖啡店家的耳掛咖啡包20包，禮盒依包裝設計推出3種款式。

張文蔚指出，「TSCA協會版」售價1000元、「北市景點版」介紹北市著名景點特色及風貌，售價1000元、「藝術家設計版」與藝術家合作設計獨家精美包裝，極具收藏價值，售價1200元、且每人每款限購3組。

商業處表示，今年首度推出的限量版金杯獎咖啡禮盒，並有3種款式，「TSCA協會版」限量100份、「北市景點版」限量500份及「藝術家設計版」與藝術家合作設計獨家精美包裝限量100份，邀集歷屆金杯獎獲獎店家共同推出，同時也因應市府的淨零減碳政策，以咖啡渣回收製成的環保小金杯，向民眾宣導推廣減碳淨零、永續循環。