桃園市復興區盛產水蜜桃，果農反映今年果樹開花不結果或是結果不如預期，恐無收成血本無歸。市府農業局22日邀請專家學者上山會勘，發現影響面積逾50公頃，將報請農業部依天然災害救助辦法公告為天然災害救助地區。（桃市農業局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市復興區盛產水蜜桃，高義、三光及華陵部落果農反映，今年受氣候影響，果樹開花不結果或是結果不如預期，今年恐無收成血本無歸。市府農業局今天邀請專家學者上山會勘，發現影響面積逾50公頃（該面積受損率達70％），將報請農業部依天然災害救助辦法公告為天然災害救助地區。

桃園區農業改良場五峰分場長馮永富表示，因今年2到3月乾旱，影響水蜜桃花粉的生成，開花期相對溼度低，雌蕊柱頭變乾，授粉不良現象導致結果率差及落果現象。復興區長蘇佐壐區長則建議，希望農業改良場持續加強扶植果農栽培技術訓練講習，並宣導建設果樹灌溉系統以穩定生產。

對於日前有果農認為水蜜桃開花不佳與頻繁人工增雨有關係，馮永富則說，在台灣目前並未有相關的研究與報告，而這次復興區水蜜桃災損，主要還是與日前的乾旱有直接相關，而復興區相關的降雨監測酸鹼值都沒有問題，與人工增雨應無相對應關係。

桃園市農業局長陳冠義表示，這次水蜜桃災害以受乾旱及品種影響為主，未來將持續推動智慧農業，輔導農民投入智慧灌溉系統及選擇適地適種品種，搭配智慧農業聯合防災平台，穩固水蜜桃產業發展。這次的災損對水蜜桃產業有影響，桃園市政府將以從優、從寬原則，報請中央核定天然災害救助。