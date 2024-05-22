立法院近日審藍白國會改革方案，朝野衝突不斷，立法院長韓國瑜今透露，這兩天接見很多外賓，「很多人都用迷惑的眼神、懷疑的眼神，甚至同情的眼光看我，立法院打架到底怎麼回事？」對此，民進黨團幹事長吳思瑤批，韓國瑜不應當把自己當成局外人、旁觀者，「這是在外賓面前討拍拍嗎？我不懂」，她要韓國瑜問問自己，能不能做更多、做更好。

吳思瑤今天下午在立法院受訪，對於韓國瑜的說法，她表示，民進黨多次呼籲不要國會暴力，如何在520國家重大大典，新舊總統交接順利，70餘個外國訪團、700多位訪賓此時此刻都在台灣，民進黨不斷強調不要暴力，國會要交出好的立法成績單。

吳思瑤強調，民進黨5月17日提出的議程，是希望通過再生醫療雙法，通過提升村里長福利、地方民代助理待遇的條例，這兩案在委員會審查，不經協商，各黨都有共識，民進黨希望在國家重要大典上，交出亮麗的民生議案，這是給全國的大禮，也是給外國訪賓最好的台灣國會的正向意象。

吳思瑤說，非常遺憾，民進黨的努力在藍白多數阻卻之下，議程被強行安排成國會擴權法案，甚至上演遺憾難過暴力事件，韓國瑜是可以終結暴力的議事仲裁者，應該去踐行國會程序正義，進而帶動國會正向國際形象的關鍵人，韓國瑜不應當把自己當成局外人、旁觀者，或者是，「這是在外賓面前討拍拍嗎？我不懂」。

吳思瑤強調，韓國瑜應當堅定向外賓表達，台灣民主就是多元，國會就是有不同聲音，要遵從不同聲音的表達，但是身為院長職責，應當扮演好捍衛程序正義的仲裁者，做好防堵暴力的防範守護者，國會秩序的守護者就是議長韓國瑜。

吳思瑤說，如果韓國瑜會見這麼多國際訪賓被問到這問題，韓國瑜應該捫心自問，如果他的主持更合於議事規則、符合議事中立，更捍衛民主程序、程序正義，這些失序的狀況都不會發生在國外友人的眼前，真的能夠讓台灣的國會形象高品質、有尊嚴。

她表示，如果韓國瑜聽到國際訪賓很多這種疑問，韓國瑜應當優先問問自己，能不能做更多、做更好，民進黨團期待也相信，只要韓國瑜願意，絕對可以做更多，做更好，民進黨團願意給機會，也一定都配合議事中立主持之下的議會秩序。