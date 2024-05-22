翻拍自台韓愛情經典《當男人戀愛時》的泰國年度話題夯片《分期付款愛上你》，由夯劇《特長生》瓦蘇蒂克特皮奇（Waa）編導，並由《流星花園泰國版》的「泰版道明寺」瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright）詮釋用非典型方式來討債的帥氣男孩，憑藉電影《把哥哥退貨可以嗎》晉升「泰國億萬票房女神」的烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）則飾演債務人的美麗女孩。

《分期付款愛上你》是由素有「泰國娛樂夢工廠」之稱的「GMM Grammy」所打造，翻拍自2014年由韓東旭執導，黃晸玟、韓惠軫主演《不標準情人》（另譯《當男人戀愛時》），更在2021年翻拍成台灣版《當男人戀愛時》，由殷振豪執導，邱澤、許瑋甯主演，並在當年斬獲4.05億台幣票房佳績，更接連入圍金馬獎、台北電影獎等多項大獎。如今這個感動全球數百萬人的愛情故事，終於在2024年推出泰國翻拍版，光是製作消息與概念版預告一出，就在影音平台上大破120萬觀賞人次，成為粉絲高度熱議話題。

劇情描述一位討債人愛上了債務人，隨著相處時間越多，彼此的愛就愈發炙熱。不過他們不知道的是有更巨大的障礙正準備衝擊兩人的關係，也間接證明了金錢與愛情價值之間的差異。導演瓦蘇蒂克特皮奇分享：「故事的前提很清楚，我們要做的功課是如何透過泰國背景來講述這個故事，又同時得思考如何讓觀眾對角色產生信任與參與感。這是一部擁有強烈情感的愛情電影，是一部必須恰到好處將多重元素混合在一起的浪漫故事，但也不能忘記所謂『非正式債務』的概念。」

導演瓦蘇蒂克特皮奇也提到：「據說，一半以上的泰國人都可能已經負債累累。我們研究人們的真實生活，甚至田調過我們認識或見過的人，這對我們說故事來說，都是一種啟發。」事實上，根據國際金融協會（IIF）在2022年6月所公佈的《世界負債報告書》當中，揭露泰國是亞洲家庭債務與國內生產總值（GDP）比率最高的國家之一，僅次於南韓和香港，每三位泰國人當中，就有一位陷入負債問題；尤其在新冠疫情之後，泰國的家庭債務狀況也愈來愈嚴重。

另一方面，暹羅商業銀行在2023年1月20日至2月2日，針對4733位民眾進行調查，在所完成的「SCB EIC Consumer Survey 2023」報告中發現，82％的受訪民眾，存在收入落後於支出的問題，尤其是低收入族群（每月不超過15000泰銖），面臨這個問題的比例高達89％，而63％的受訪民眾更是負債累累。相較於南韓原版與台灣翻拍版，這次的泰國翻拍版更清楚暴露「債務」這項現實問題。

該片在泰國上映首日，就熱賣230萬泰銖（約204萬台幣），登頂泰國首日票房冠軍，隨即也登上首週新片票房冠軍，名列今年第五高開片票房的泰國電影。此外，泰國上映首日，便在享譽全球的電影評分網站IMDb上，獲得9.6觀眾高分肯定，許多網友更在社群直呼「超催淚」。這也讓該片憑靠極佳好評與催淚口碑，迅速累積票房，值得台灣觀眾進戲院一探究竟。《分期付款愛上你》將於6月21日在台上映。