台中捷運持刀傷人案件事逢「鄭捷殺人案10周年」，台中警方表示，兇嫌疑似患有思覺失調症，另外，在基隆一名因罹患思覺失調，犯下殺人未遂罪的簡姓男子從醫院脫逃，藏匿大台北地區，造成全民恐慌。曾任美國西點軍校領導力及行為科學系助理教授、現任中央大學企管系與認知神經科學研究所副教授陳永儀擔任Nownews《社會Now什麼》客座主持人，以實際案例分析美國法院如何判定思覺失調犯案的判決，陳永儀博士表示：「精神錯亂並不是臨床心理上精神疾病的用詞，而是口語法律的用詞，他不代表憂鬱症、躁鬱症、焦慮症，在美國法律上的解釋是『你在犯罪的當下，不知道你所做的事情是錯的』。」

陳永儀博士在《社會Now什麼》針對「一個人如果有精神疾病造成他犯案，這樣子還能算有罪嗎？是不是可以無罪釋放呢？」主題討論。陳永儀以美國著名的「母親親手溺斃5名子女、的人倫悲劇說明，一審判決法官認定該名母親雖有憂鬱症，但仍知道自己的行為而判有罪。二審時以思覺失調產生幻覺而獲判無罪，但送進精神病院治療。陳永儀說：「司法會透過各種面向觀察犯罪行為是否真的與精神疾病有關聯、不是所有有狀況的人用精神有問題都會被判無罪。」

至於這些潛在的危險因素到底該如何預防？陳永儀認為心理疾病跟身體疾病一樣，大部分的時候可能都沒什麼，但是若是問題長期出現，甚至醫生跟專業的人員一再的提醒要注意的時候，不管是自身或是身邊的友人，都不要輕忽。