中方以直-20直升機為基礎，開發出多種改型。

中方自製直-20直升機的武裝改型最近首度出現在官方報導中，專家周二說，預料更多直-20改型將會開發。

中方官媒《環球時報》21日報導，《解放軍報》周一刊登了第76集團軍二級上士苑玉強實現成為空中機械技師夢想的故事。而報導中所附的照片中，出現了兩架直-20直升機，圖說中寫著這是「國產某新型直升機」。

觀察家指出，雖然其中一架看來和眾所周知的直-20相同，但另一架卻有些不同的特點。例如，它似乎以光電感測器取代了機頭的雷達罩，以及可能攜帶武器座的外置機翼，而這些都符合各方預料的直-20 武裝版特性。

直-20製造商中國航空工業集團（AVIC）2022年1月在發布的宣傳片中，展示了帶有一對短翼的直-20電腦圖形。而每個機翼都攜帶了4枚飛彈和一具多管火箭發射器。當時分析家歸納說，直-20 的武裝改型已經在開發中。

一位要求匿名的中國軍事專家告訴《環球時報》，直-20是很棒的通用平台，可以製造出多種改型，而武裝版就是合乎邏輯的發展，因為它可以在武裝突擊任務中，為基礎版護航。

北京中國航空學會《航空知識》主編王亞南告訴《環球時報》，直-20原版設計是要作為用途廣泛的中型通用直升機，改裝潛力巨大，可分為用在特殊任務、反潛戰、巡邏和偵察等任務上的不同型。

然而，航空工業CG中還在直-20新改型的機頭右側畫了個長矛狀的桿子，很可能是受油探管，但在《解放軍報》發布的照片中，卻未看到這特點。而直-20總設計師鄧景輝2022年接受央視專訪時曾說，直-20可能會升級，包括未來增加可以空中受油等能力。