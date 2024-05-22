氣象署地震測報中心說明地震情況。（中時新聞網YouTube）

台灣東部海域下午16時發生規模5.2地震，為深度5.3公里的極淺層地震，氣象署也對花蓮縣發出災防告警訊息。對此，氣象署地震測報中心科長廖哲緯出面說明最新情況。

今日下午4時在台灣東部海域發生規模5.2地震，最大震度4級出現在花蓮，中央氣象署表示，這起同是0403花蓮大地震的餘震，主震加餘震迄今已達1460起，因0403地震規模較大，需足夠時間釋放能量，故餘震可能會一路持續到9月。

中央氣象署指出，22日下午4時在台灣東部海域，花蓮縣政府南南東方18.6公里處，發生規模5.2地震，地震深度5.3公里，最大震度4級在花蓮，南投縣3級，宜蘭、台東、台中、雲林也有2級，另外北部多縣市也有1級，許多民眾感受到明顯搖晃。

中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯說明，今下午地震造成東部地區出現3至4級震度，有達到國家級警報門檻，故針對花蓮發布警報，因地震深度淺，稍微遠一點的中部地區，身處高樓民眾也有感。

他表示，這起地震也是0403花蓮大地震的餘震之一，同樣是受到板塊擠壓碰撞觸發的地震，觀察0403地震與餘震序列空間分布，今天的震央位於偏南邊，整個地震帶會做南、北向調整，故餘震會出現在偏北或偏南。

中央氣象署統計至今下午4時36分，0403花蓮大地震主震加餘震已有1460起，包括顯著有感地震366起、小區域地震1094起。廖哲緯說，0403主震規模7.2，破裂程度長，需足夠長的時間釋放能量調整，從過往經驗來看，餘震可能持續3至6個月，提醒民眾做好防震準備。

廖哲緯提到，近日台灣有降雨，呼籲民眾若到山區要多注意地震土石鬆脫，因大雨因素，山區整體地質狀況不穩，要留意自身安全。