網紅「館長」陳之漢2020年曾遭寶和會槍手開槍，之後館長曾多次公開發言不斷抨擊民進黨與寶和會掛勾，甚至從中牽扯出股市聞人鍾文智，館長不斷指控他是寶和會的金主，如今律師不忍了！秀一照片「鐵證」澄清鍾文智與寶和會毫無關係。

館長曾公開點出，「鍾文智是寶和會的金主」，還狠批鍾文智打給典獄長，電話多次請託違法接見等，但這些都遭到鍾文智與律師團的正面駁斥。律師也秀出鐵證照片，是法務部廉政署的通知書，發文日期為民國111年2月16日，當時針對貪汙治罪條例，傳喚了「證人」鍾文智到案說明。

律師不忍了！再秀一照片證實鍾文智與寶和會毫無關係。（律師提供）

鍾文智對於外界不斷的抹黑、造謠，深感冤屈，但個性低調的他，本不想招惹這些有權有勢的立委與網紅，但這些人見鍾董好欺負，便「軟土深掘」、「得寸進尺」，已經讓律師團忍無可忍，受任律師表示，當時被館長跟黃國昌攻擊是寶和會金主一事，沒有即時澄清的原因，就是因為認為「偵查不公開」及打算收到「不起訴處份書」後再對外公開澄清。但事後才知道，因為是證人，所以不會收到不起訴處份書，進而導致現在「不堪其擾」的被抹黑及潑髒水。

鍾文智也親口證實，北監辦特見事件，廉政署在2022年2月跟同年7月，有用證人身分傳他去訊問兩次，調查他跟謝焜祺典獄長之間，有無對價關係及辦特見的原因跟細節。鍾文智也強調，在兩次的訊問筆錄內都有提到：「我跟寶和會的人都不認識！辦特見的原因，是我一位認識快20年的趙姓長輩請託」。根據了解，當時寶和會的人去廉政署訊問時，也是這樣回答。

因為顧及「偵查不公開」，導致吃了抹黑悶虧，近期又屢遭與館長友好關係的立委黃國昌緊追不放，誤以為是黑道金主，律師與鍾文智靠著證據打臉「寶和會金主」一說，也直下重話，針對相關不實的留言、誹謗未來都不再「忍氣吞聲」！不論是媒體、還是任何有心人士，誤傳或散播謠言者，都將一一提告，以捍衛自身清譽。

鍾文智長年來投身公益活動，包含對於育幼院、身障者團體以及故鄉屏東的弱勢資源提供。(律師提供)

不少與鍾文智熟識近20年的知名律師、法律學者、人權組織、社福團體也都不約而同提到，一路看著鍾文智對朋友極為仗義，時常捐輸公益，救助貧困，馳援偏鄉，濟弱扶傾，只要哪裡有困苦的人需要幫助，都能見到鍾文智默默行善的背影，甚至對於許多無名屍，鍾董也會捐助棺槨，幫助這些可憐的無主朋友，能夠安眠，這些善舉都有許多人事物可以查證，而他在事業上也一直兢兢業業，常常工作到三更半夜，面對逆境也仍然能夠充滿鬥志，由於鍾文智是白手起家，從貧困中的生活一點點努力，才有今日的些許成績，他頗具同理心，知道基層有很多甘苦人，因此投心在公益活動的付出上，從不遺餘力，包括對於育幼院、身障者團體，以及故鄉屏東的弱勢資源提供等，充分展現「人溺己溺，人饑己饑」的大愛。

檢視鍾文智一路以來，確實投入很多的公益活動，像是對台東弱勢團體的百萬捐贈、還以母親名義在屏東玉皇宮，發送愛心物資和禮券，給千戶低收入及清貧戶，也幫助彰化喜樂小兒麻痺關懷協會興建家園，另外，像是土耳其大地震、0403全台大地震等，也紛紛捐輸百萬善款。未料卻因為政治仇恨，而被特定立委與網紅抹黑成黑道金主。誰才是真正的文化流氓與黑道?小老百姓應該已經看得很清楚了。