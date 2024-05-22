民進黨立委黃捷指出《立法院職權行使法》第47、48條在藍白黑箱作業下通過，質疑這是「查水表條款」。國民黨文傳會主委李彥秀回應，國民黨推動國會調查權的目的，是希望對過去一些沒有機會讓人民了解的案子，包括過去高端疫苗、雞蛋採購等弊案重重，藉由還給立院調查權，以釐清過去的弊案，將真相還給民眾。

黃捷昨深夜於臉書發文表示，不幸的，藍白47、48條（立法院職權行使法）查水表條款已經過了，請大家告訴大家，藍白立委通過的惡法，可擅自要求部隊、政府人員、企業甚至一般人民交出隱私，可能造成嚴重國安洩密風險、迫害公務人員、窺探商業機密、侵害人民隱私等4大嚴重後果。

李彥秀強調，每個議案討論過程的背後，都有政黨的共同意見，朝野政黨都有提出修正與再修正條文，這次國會改革法案總共有70個條文，當中有23個條文是國民黨、民眾黨、民進黨3黨內容一致，請民進黨立委不要當作沒有看到。

李彥秀指出，朱立倫主席在中常會上特別感謝審查過程中，民眾黨委員對議案投入跟認真。所有法條修正過程中每個政黨提出修正條文、再修正條文，每個議案調整都在每個委員桌上，請民進黨不要當沒看到。

國民黨發言人楊智伃則說，民進黨太多立委不好好念條文內容，民進黨新科立委用非常粗暴簡略的造謠抹黑，想問黃捷、范雲，你們有好好看條文嗎？針對第47條、48條立法院得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員聽證調查，59條有明文規定，保障出席者權利，且是可以拒絕聽證、調查裡面很多細項，針對不同人事物，依照行政訴訟法為準，民進黨是看不懂，還是刻意抹黑造謠？

此外，作家顏擇雅表示「我們來想想哪幾席是最可能罷免的，拉下韓國瑜、徐巧芯、馬文君。」李彥秀認為，對於法案有不同意見，大家可以表達，但因此不斷濫用罷免，這真的太不尊重背後選出這些立委的民意，不論是區域立委或不分區立委，背後都有一定的民意支持，民進黨現在卻無限上綱扭曲，濫用罷免權利。