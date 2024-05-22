移民署宜蘭收容所退休的涂姓科員，涉嫌收受賄賂為收容人夾帶現金，涂男還曾在10餘年前因竊取外勞的金錢遭判6月確定，後來申請復職並降級改敘，21日檢廉帶回涂男等7人偵訊，並依《貪汙治罪條例》向宜蘭地方法院聲請羈押涂男，今天（22日）法院准押。

已退休的涂姓男子在2009年起擔任移民署桃園專勤隊專員，2011年他清點外勞共計15張、每張面額10萬元的印尼盾時，趁機抽走其中2張（當時折算新台幣約574元），被依竊盜罪判處6月確定，2020年涂男申請復職，並降級改敘。

宜蘭檢方是在偵辦宜蘭收容所蔡姓等保全人員涉貪案時，發現已退休的涂姓科員涉案，昨日上午指揮廉政官持搜索票前往涂男住處及宜蘭收容所搜索，並通知涂男等7人釐清案情。

依移民署規定，收受容人可自行保留1000元使用，且每次提領需要間隔30天，親友要交予財物也必須檢查登記才能轉交，嚴禁值勤人員私下有任何金錢往來，但檢方指出，涂男從2021年4月至2023年6月間，涉嫌請收容人親友匯款至個人帳戶，再由其違規夾帶現金給收容人自行保管使用，從中所獲得的賄賂仍待查證中。

檢方認為涂男犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上之重罪，並有逃亡、串證、滅證之虞，有羈押之必要，當庭逮捕，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘6人均請回。