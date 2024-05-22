遺產稅申報稅額試算，是就簡易申報案件提供民眾最適申報內容的服務，國稅局會主動蒐集被繼承人的不動產、汽車、金融遺產（含金融債務）等財產資料，彙整計算遺產總額，減除配偶、直系血親卑親屬、身心障礙等各項扣除額金額，試算遺產稅應納稅額。

配偶或子女收到國稅局提供的遺產稅申報稅額試算通知書，在確認內容無誤後，只要於申報期限內至財政部電子申報繳稅服務網站登錄回復確認；或於確認申報書中簽章後，以掛號郵寄或臨櫃遞送確認申報書，即完成遺產稅申報。

2023年1月1日起，民法成年年齡由20歲下修為18歲，如繼承人為未成年的直系血親卑親屬，得按其年齡距屆滿18歲成年的年數，每年加扣直系血親卑親屬扣除額（2024年1月1日起為56萬元）。

舉例說明，被繼承人甲君113年1月1日死亡，遺有配偶、19歲兒子和14歲女兒，被繼承人甲君女兒距離18歲成年尚有四年，計算直系血親卑親屬扣除額時，其女兒除可列報56萬元外，尚可依其年齡距屆滿成年年數四年，每年加扣56萬元，計280萬元（56萬元＋56萬元×4），遺產稅稅額試算通知書即主動計算出正確的直系血親卑親屬扣除額336萬元（成年兒子56萬元＋未成年女兒280萬元）。