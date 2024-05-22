前台北市長柯文哲3大案持續延燒，其中北投士林科技園區T17、18地上權疑似圖利新光人壽，民進黨台北市議員洪婉臻踢爆，2017年新光醫院陳情都市計畫變更，將工業區變更為醫療專用區，柯也同意，最終新光醫院容積從200％容積提高365％，容積價差10億元8000萬。台北市長蔣萬安表示，確實數字比較龐大，先了解事件全貌。

洪婉臻指出，2005年新光醫院被納入北士科都市計畫，但因未與市府達成協議而遭剔除，2014年柯文哲就任市長，2017年新光醫院陳情都市計畫變更，將工業區變更為醫療專用區，柯也蓋決行章，2019年民眾黨提名「新光公主」吳欣盈為立委，2021北市府都委會通過都計變更，2021年新光人壽標得北市科，2022年新光醫院都計變更公告實施。

她說，新光集團不僅新壽涉北市科爭議，新光醫院也受惠，和京華城一樣又像市府陳情，簡直是京華城翻版。新光醫院容積從200％容積提高365％，容積價差10億元8000萬，回饋金還打折，依「台北市建築基地開發許可回饋辦法」，回饋價值為優惠容積所增之淨收益70％，新光醫院卻僅50％還免息分期，3.3億元分20年提列，每年1650萬。

洪婉臻質疑，北市醫療用地相關都市計畫變更有20例，但相較和信治癌中心，和信醫院容積率350％，但回饋加乘要求1.5倍，新光醫院365％卻無回饋加成要求，新光醫院是多給少拿。

蔣萬安坦言，確實數字比較龐大，了解全貌後再向議員說明。都發局長王玉芬說，今日才了解此案，會再調閱相關資料，1周內向議員說明。