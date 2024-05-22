行政院長卓榮泰今接見新加坡前國會議長阿都拉（H.E. Abdullah Tarmugi）率領的慶賀團，卓榮泰表示，台星多年在各領域已有許多交流合作，台星經濟夥伴協定（ASTEP）從生效至今，已邁入10周年，雙邊經貿投資不斷成長，新加坡去年更成為是全球唯一訪台人數超越疫情前的國家，盼雙邊繼續深化各項交流合作。

卓榮泰致詞時指出，新加坡新任總理黃循財15日正式上任，除了要表達祝賀之意，也期許雙方帶領新的政府團隊為國家和人民打拚，相信台灣、新加坡在既有深厚的民主政治基礎、團結合作精神下，可以順利推動政務。

卓榮泰說，台星多年來在各領域已有許多交流合作，經貿交流上，台星經濟夥伴協定（ASTEP）2014年生效以來，今年正式邁入10周年，同時新加坡對台投資也不斷成長，去年星國已成為台灣最大的外資來源國，在台投資金額達到22.8億美元，而星國也是台灣在東南亞最大的投資目的國，直接投資金額達24.4億元，比重相當高。

卓榮泰說，雙方政府自1983年起，已有超過5000名台星學生參加高中生交流計畫，雙方2023年簽署「台星醫衛合作備忘錄」，顯見台星雙邊交流合作相當多元，切合雙方實際需求，而新加坡不論在政府效率、經濟發展或經貿投資等方面，都值得台灣學習，盼彼此在深厚的情誼基礎上，繼續深化各項交流合作。

阿都拉致詞時表示，他已是第三次造訪台灣，台星人民交流非常熱絡，像是新加坡去年到訪台灣人次即超過46萬人次，已恢復到疫情前的80％。

阿都拉強調，未來雙邊會在「台星經濟夥伴協定」（ASTEP）基礎上，持續增進彼此經貿投資，相信在總理黃循財領導下，一定會繼續朝深化雙邊合作發展的方向前進。