本屆正副總統就職典禮創下日本訪團人數新高，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」計有31位議員來台。中共駐日大使吳江浩卻指「公然助長台獨勢力」、「將讓日本民眾被帶入戰火」；日本官房長官林芳正批評其言論及不適當；外交部對日本政府嚴正立場表示肯定，並嚴正呼籲中共回歸理性自制。

中國大陸駐日大使吳江浩日前公開指稱日本國會議員組團參加賴清德總統就職典禮是「公然助長台獨勢力」、「將讓日本民眾被帶入戰火」，遭到日本官房長官林芳正於22日記者會中批評吳言論極不適當，並已向中方提出嚴正抗議。

林芳正表示，台海和平穩定不僅攸關日本安全保障，對國際社會整體穩定也至關重要，日本政府期待透過對話和平解決台灣問題，並於去年11月亞太經濟合作會議（APEC）場邊日中峰會及外相會談時均曾向中共強調台海和平穩定的重要性日本將與美國等盟友持續緊密合作，利用各種機會向中共表達此一既定立場。

對於日本政府嚴正立場，外交部表示肯定並說，歡迎國際社會關注台海情勢以及採取任何有助維護區域和平的作為，並嚴正呼籲中共回歸理性自制，停止破壞台海和平、升高區域緊張情勢的行為。我國也將持續加強與理念相近國家合作，共同促進台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。