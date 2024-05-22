台灣位處地震帶上，尤其以近來地震頻發，令人感到餘悸猶存，因此近期有許多消費者由大樓型產品開始轉向關注透天型別墅產品，由知名口碑建商「麗寶建設」於淡海新市鎮推出的大型電梯別墅社區「天水一墅」於近期詢問熱度破表，

據了解，麗寶建設「天水一墅」社區，面積約6,300坪的大基地，只規劃有122席次電梯別墅，社區整體呈現出法式莊園的渡假氛圍，尤其在價格上更是超值，總價約3,288至4,500萬即可購得90-100坪獨門獨院，配有雙車位的社區型電梯別墅。

「天水一墅」業者表示，3大2好1超值是消費者對於我們這個建案回饋，3大包含有(1)約6,300坪的大基地。(2) 90-100坪獨門獨院的別墅大空間。(3)媲美星級飯店的會館設施。2好則指的是，建案基地一旁就是公司田溪生態河景加上萬坪公園休閒綠地，享受自然環境的好風光。以及鄰近輕軌捷運義山站及家樂福的好機能。此外未來淡江大橋、淡北道路完工後，車程約20分鐘北士科、30分鐘到板橋，還有輕軌藍海線：淡海輕軌第一期「綠山線」已於2018年12月23日完工通車，第二期「藍海線」將沿淡水河岸銜接捷運淡水站，預計2029完工通車，非常值得在工程期間搶先入手，喜獲未來增值利多。

在產品佳，以及未來建設利多加持下，「天水一墅」近期開案後，就吸引到許多來自雙北市區及外縣市的客人，像是科技業工程師及醫師等白領階層的客群賞屋，其實過往透天給人的印象是退休族及家庭客居多，但據我們觀察近期賞屋的客人年齡層多約40~50歲的青壯階層，也代表了年輕一代族群對於生活品質追求的提升。

社區已購客表示，其實自己很喜歡別墅型產品，但雙北許多別墅社區多位在山區，加上總價偏高，如陽明山、新店華城等，總價動輒破億，而市中心的電梯別墅產品本就極為稀有，向來備受層峰人士青睞。看到「天水一墅」建案真的是喜獲至寶，不僅價格迷人，還兼具有生活機能及生態景觀兼備的優勢， 是我夢想中的電梯別墅社區。

「天水一墅」建案，基地面積約6,300坪，就規劃有3500坪中庭花園步道，還有媲美星級度假飯店的獨棟崗石VILLA會館，會館設有LOBBY、交誼廳、宴會廳、露天泳池、英倫風撞球室、健身房、瑜珈室、KTV等豐富公設，加上自己如果有宴客需求，還可以聘請私廚在社區的宴會廳廚房準備特色佳餚，與至親好友相聚盡歡，款待賓客，生活不就是應該要好好享受嗎?