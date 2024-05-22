法務部政次黃世杰（陳志賢攝）

法務部長鄭銘謙上任第3天，22日首度接受媒體採訪，對於憲法法庭死刑辯論，他表示，法務部認為執行死刑制度是合憲，由於他無法猜測大法官的心證，只能靜待判決結果。目前有37名死刑犯聲請釋憲，若憲法法庭判決違憲，將須面臨修法問題。

檢察司長郭永發說，法務部對憲法法庭判決死刑制度合憲有信心，但萬一憲法法庭作出違憲判決時，依法37件死刑犯的判決，將發交最高檢察署提起非常上訴。

至於媒體詢問蔡英文總統卸任前未特赦前總統陳水扁，而總統賴清德上任後，法務部對於前總統陳水扁的特赦案態度時，鄭銘謙低調說「法務部沒有接獲府院研議特赦的指令」。

針對因殺人未遂判刑確定受監護處分的簡姓男子自基隆某醫院脫逃事件，鄭銘謙說，將檢討目前收容、收治監護處分人的機構之安全維護設施是否到位，目前檢察機關已發布通緝，將積極緝捕他到案。

郭永發說，籌設中的精神病房，預計2026年將能收治300床，目前北中南東四處都設有收容處所，去年南部50床已開始收治40多人，北中地區今年中旬亦將各有100多床，開始收治。

至於打詐問題，鄭銘謙強調，打詐是政府重視問題，要讓民眾有感，目前「打詐四法」對於高額詐欺、新型態詐欺、詐團假釋門檻都有從重從嚴規定，在打詐專法尚未通過前，檢察機關將用技術性手段處理打詐案件，以呼應民眾要求，包括起訴求刑、輕判上訴等作法。

鄭銘謙說，據台灣高檢署統計，查獲詐團不法所得約在70、80億，經檢方調解詐團償還被害人金額有12億，打詐專法有針對保護被害人的特別規定。

鄭銘謙說，基層檢察官辦案案量龐大，目前收案量前五名的罪名依序是詐欺、傷害、毒品、竊盜、酒駕，詐欺案件量居高不下，基層檢察官相當辛苦，法務部責成台高檢實施詐欺被告「全國總歸戶」政策已有初步效果，加上各地檢察機關立案審查中心的案件分流，案件有下降趨勢，詐欺案量去年較前年增加一成，今年1至4月統計，每名檢察官的收案量已呈穩定下降趨勢。

鄭銘謙說，為減輕檢察官的工作負擔，法務部有成立研議小組，他認為引進AI等新科技輔助，補充檢察官、檢察事務官、檢察官助理的人力，書類簡化等都是可行做法，他身為部長要協助基層處理問題，會積極爭取人力員額。

他強調，檢察官辦案要「大案大辦，小案小案」，案件要分級管理，對於重大的犯罪，一定要積極追根溯源，揪出幕後主謀及首腦，讓人民有感。