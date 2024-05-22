台灣馬自達發表全新世代品牌旗艦跑旅代表作MAZDA CX-90，此車採用MAZDA全新Large Products Group縱置引擎後輪驅動平台，最高可擁有345ps強悍性能輸出，提供前所未見的人馬一体駕馭樂趣，業者提供3款車型，最低不到180萬元就能享有同級唯一縱置後驅正七人LSUV。

台灣馬自達表示，CX-90以豪華優雅大氣車格展現旗艦跑旅獨有磅礡氣度，結合日式職人工藝車艙鋪陳及全方位機能，自2023年於北美發表後，不僅帶動MAZDA北美在2023年全年銷售成長超越23%，也獲得眾多國際權威的汽車媒體與安全機構的最高等級評價。

台灣馬自達宣布MAZDA CX-90銷售車型，其中七人座版本共推出兩款車型，入門款33T AWD Elite售179 萬元、高階33T AWD Premium正式售價203萬元。此外，亦提供深受商務人士青睞的旗艦六人座33T AWD Premium Captain Seat車型，售價211萬元。