康橋中學校車21日晚間於台北市文山隧道往信義區方向發生撞擊隧道牆壁事故，新北市教育局今派稽查小組到校稽核，該校2個月內已連續發生2起交通車嚴重事故，教育局要求學校盡快釐清肇事原因，並持續督導校方積極改善學生交通接駁安全，限期校方於5月底前提出完整說明報告及改善措施，並需立即改善；若無改善成效，後續將依據私立學校法第55條規定最重處以減招或停招處分。

同時，交通局也將發文台北市區監理所安排車輛檢查，並要求駕駛教育訓練；勞檢處將再次到校稽查，了解租賃公司是否有違反勞動基準法相關規定，以確保學生安全為第一要務。

教育局表示，事故學校業已完成校安通報，車輛為長嶸通運股份有限公司所有，已於今年2月23日完成檢驗且合格，查無該車輛有重大違規事項；另車齡及駕駛人年齡均符合學生交通車管理辦法規定。如有違反合約應依罰則規定處理，最重得解除合約。

搭乘本次車輛共有8位學生，今天6位學生到校正常上課，1位同學上午請假，1位同學請假在家休息。教育局已請學校持續關注學生身心健康並進行輔導關懷；此外，學校將辦理全校交通安全及安心宣導，並針對受傷學生的課業進行個別關懷及補救。

教育局強調學生安全第一，每月皆會同警察局及監理所辦理4至5次學幼童車聯合稽查，以學幼童專用車為對象，於路邊攔截檢查，查察重點包含是否以未核備車輛載運學幼童、行車紀錄器及滅火器等相關安全設備是否合格、駕駛及隨車人員是否符合相關法規等，違規車輛皆依相關規定進行裁處與要求立即改善，並納入列管持續追蹤。將持續全面加強交通車安全稽查，同時持續宣導各校注意交通車相關規範，確保學生安全。