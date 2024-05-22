立法院昨週二（21日）處理藍白版本國會改革法案，民眾晚間包圍立法院，聚集超過8千人，最後到深夜並未衝進立法院。郭正亮今（22）日在中天電視《大新聞大爆卦》分析，昨立法院4個出入口都沒有發生衝撞，這個沒有下達指示絕無可能。國民黨桃園市議員黃敬平透露，綠營有下達指示，只要有人衝進立法院，就立刻解散。

立法院在5月24日院會是否更為激烈？民進黨武鬥是否再次登場？前立委蔡正元解釋立法院議事程序。

立法院有程序委員會負責排案，是否要一讀由程序委員會決定。一讀就是請議事人員念一遍，有沒有意見？通常不會有意見，沒有意見就交付委員會審查，就叫做「一讀付委」，廣義來說委員會審查是一讀的一部分。

蔡正元直言，進入委員會才是吵架、打架的開始，有人說怎都沒討論？在委員會就會討論，不是在一讀討論，以前「服貿」就在委員會打架摔杯子。委員會討論完，主席會指示送出委員會付二讀，二讀就精彩了，所以議場打架都是二讀打架。

二讀是要逐條討論逐條表決，有時每個人都可以發言，主席也可以限制，因為如果是黨團提案，只能由黨團代表發言，其他委員要發言在委員會就要發言，否則先前在委員會不發言，跑到二讀議場做什麼？

二讀若不服從主席裁決，就提出異議，有異議就表決。主席只能照程序來，就如此運作。最後院長就敲下議事槌，「本條通過…」，全部過了以後，就送三讀。

三讀基本上沒什麼討論，就是議事人員從頭到尾念一遍，如果字念錯，是以議事人員錄音為準，所以議事人員很重要。三讀很容易通過，打架也沒用。

前立委郭正亮補充，通過二讀的法律，進入三讀沒有不過的，宣讀完就表決，了不起再表決幾次，可是只能做文字修正，不能修改法意。

至於民進黨在周五還有什麼招數？郭正亮認為很難，從昨天的動員就看出端倪，群眾那麼多，結果立法院4個出入口都沒有發生衝撞，這個沒有下達指示絕無可能。這是各個綠營團體試圖練兵，因為太久沒搞了。遊行事先被傳達指示，就是造個勢就好，不要讓秩序不可收拾。

國民黨桃園市議員黃敬平透露，他們有下達指示，說只要有人喊衝，就趕他們回家；如果有人衝進立法院，就立刻解散。所以他們還自豪宣傳很有秩序，這就是動員跟組織。包括親綠社團、網路、臉書、Line群組、學生系統，都在聯繫動員，全部都是綠友友、全部都是親綠社團。

郭正亮強調，這就是造勢、表達一個威力，否則自己當家還佔領立法院，怎麼善了？賴清德當然不能讓他們佔領立法院，否則怎麼收拾善後？就職完隔天佔領立法院，會變成笑話。