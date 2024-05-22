芎林鄉議員補選日逼近，候選人1號彭信康競選總部日前收到鄉親反映，稱電視牆文宣廣告上的1號被塗改成2號，並在網路群組流傳，彭信康認為是有心人試圖影響選情，他擔心選民被誤導，已報案處理。另一名候選人陳星宏則表示自己也是受害者，民眾同樣也會誤認他真正的競選號碼。

彭信康表示，近日發現有不明人士透過社交軟體、通訊群組等，將他的競選號碼從1號篡改為2號，他認為不實的宣傳素材，已對選民的正確認知造成了嚴重干擾，對於遭受到網路不實的認知作戰，深感痛心。

「不會任意猜測或妄下定論。」彭信康表示，究竟是惡作劇，還是刻意造成誤導，目前已報警處理，將靜候警方調查，他也呼籲民眾「看清楚、選對人」。

陳星宏則表示也到該組圖片時，第一時間派員通知彭信康，他認為自己同樣也是受害者，自己原是2號候選人，民眾看到恐以為他是1號。此外他也認為可能是廣告公司在電子看板誤植編號，聽聞彭已報警，他表示希望真相盡快查明。

橫山分局表示已收到報案，正由偵查隊彙整相關資料，再送交新竹地檢署偵辦。