萬海航運（2915）深耕印度，持續發展航線廣度，並於5月開航印尼至西印直航航線SI8（SOUTH EAST ASIA-INDIA SERVICE VIII） ，19日順利完成NSA首航靠泊BMCT碼頭。

此航線涵蓋遠東範圍，也提供雅加達、泗水等港口直靠服務，提供往返印尼和印度之間的客戶，更優質、迅速且綿密之運輸服務，以滿足客戶需求。

SI8航線靠泊港口為：雅加達–泗水–新加坡–巴生北港–蒙德拉–孟買–巴生北港–雅加達。

陸低空經濟競賽提速 北京估增長4400億、南京開120條航線
星宇股東會送1,500元機票折扣 逾9萬股民嗨
華航線上旅展機票下殺82折 祭出抽6張不限航點機票好康
#萬海 #航線 #雅加達 #巴生 #開航
透過【Google新聞追蹤中時新聞網