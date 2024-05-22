曾和許光漢合拍電影《你的婚禮》走紅的大陸「氧氣美女」章若楠，與陳星旭主演的甜寵陸劇《你也有今天》，一開播微博話題閱讀量狂破44億次，更在印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓等國家拿下收視冠軍頭銜。2人湊「瑤錢樹CP」，超強CP感讓得到大批劇迷喜愛和支持，不少網友更是敲碗，希望他們能火速二搭。

劇情講述新人律師成瑤（章若楠 飾）初入職場，就遇到連續趕走13任助理的刁鑽老闆錢恆（陳星旭 飾），兩人意外成為合租室友，從職場和日常生活的摩擦中，相互認識、成長，進而相愛，並決定相守一生。被問到合作後的心情時，章若楠說：「本來對他的印象就是又高又帥，認識後發現他是個大男孩、個性也非常可愛，當然也還是又高又帥啦。」

陳星旭（左）眼鏡造型帥氣，被封「新世代霸總專業戶」，右為章若楠。（圖／愛爾達電視提供）

得知觀眾非常喜歡「瑤錢樹CP」，她則開心地說：「老實說成瑤起初應該是不敢相信老闆會喜歡自己，觀眾也說後面是追妻火葬場嘛，其實成瑤和錢恆就很像是歡喜冤家，在機緣巧合下兩人合租成為室友，在相處過程中感受到彼此的愛。」

「許光漢的初戀」章若楠在《你也有今天》演技表現亮眼。（圖／愛爾達電視提供）

除了章若楠備受關注外，陳星旭在劇中的霸總造型也令人相當驚艷，特別是眼鏡造型滿足不少眼鏡控劇迷，再加上他的演技拿捏非常到位，讓「錢恆」霸道卻不油膩，塑造出專屬於陳星旭的傲嬌、冷酷魅力，圈粉無數。《你也有今天》5月24日（五）起，週一至週五晚間8點愛爾達影劇台全台首播。