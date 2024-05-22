涉嫌毒品案遭通緝的李姓男子帶著改造槍枝與子彈。（民眾提供／寶智華台南傳真）

台南市54歲李姓男子2023年持槍被捕，前案還未判，又涉嫌持有非法槍枝，還被台南地檢署發布毒品通緝；警方21日在安南區某釣蝦場外發現李男的機車，將他當場制伏，查獲金牛座JP-915改造手槍1枝、子彈10顆及彈匣1個，偵訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及毒品通緝罪，將李嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，李嫌於2023年時因持有槍枝並喬裝成香客，躲藏在安南區聖母廟香客大樓內，遭警方查獲改造槍枝，全案尚未判決，仍不知悔改，又擁槍自重，並涉嫌毒品案遭台南地檢署發布通緝中。

台南市警察局第五分局調閱相關資料追查李嫌，依照平日生活習性，縮小追查範圍，配合路口監視器及相關偵查資料，21日掌握李嫌騎乘的機車停放在安南區某釣蝦場外，機不可失，連忙在周遭埋伏，等李嫌現身要騎車時，趨前盤查，發現李嫌背後疑似插著手槍，立即將他壓制在地。

警方發現李嫌身上帶著1把金牛座JP-915改造手槍、子彈10顆及彈匣1個，槍枝送往警察局刑事鑑識中心初驗具有殺傷力。偵訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及毒品通緝罪移送臺南地檢署偵辦，並持續追查槍枝來源。

台南市第五警分局偵查佐張惠文剛發布調任其他分局偵查隊，21日當天報到還來不及整理公物，得知李嫌行蹤後，隨即跟隨其他同事共同前往查緝，維護社會治安之決心表露無遺，也充分展現警察團隊向心力。