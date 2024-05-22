雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口今年2月發現1隻被鳥網纏住的草鴞，由於翅膀受傷送至南投野生動物急救站治療，其恢復情況良好，22日急救站將草鴞送回濁水溪出海口野放，麥寮鄉麥仔簝協會表示全台草鴞只剩下5、600隻，屬瀕危動物，將透過腳環、發報器追蹤，長期記錄關注其生態。

第4河川分署為降低雲林揚塵空汙，除進行濁水溪沿岸揚塵防制計畫，也推動環境改善工程，規畫「濁水溪出海口生態園區」，吸引200多種鳥類棲息，包括黑面琵鷺、東方白鸛、黑鸛等珍貴鳥種，2月下旬有鳥友到濁水溪出海口賞鳥，發現1隻草鴞受困鳥網中，緊急送往野生動物急救站處理。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜表示，草鴞還是幼鳥，被發現時脫水、翅膀髖骨骨折，情況相當不好，所幸在急救站悉心醫護下已完全復原，22日下午急救站人員將草鴞送回濁水溪出海口，會同第4河川局、雲林縣府農業處、雲林縣鳥會、麥仔寮協會等單位共同野放，讓草鴞重歸大自然。

草鴞是台灣特有亞種，已列為保育類1級瀕臨鳥類，其臉部有如蘋果，因此被稱為「蘋果臉鳥」，也有人覺得遠看很像猴子，又稱為「猴面鷹」，主要出沒於草生荒地、高灘地，近年來因棲地受破壞、誤食毒鼠藥、流浪貓狗干擾、受困鳥網等原因，數量日益減少，目前全台約剩5、600隻。

吳明宜指出，草鴞以往都在台南以南被發現，雲林這隻草鴞，是首次在台南以北被記錄到的草鴞，推測應是氣候因素導致棲地變化，才會北移至濁水溪出海口，出海口有近2000公頃高灘地，面積寬廣，可供草鴞棲息，將透過腳環、發報器追蹤，長期記錄其生態，希望草鴞能在此繁衍成為留鳥。