宓雄（左一）策劃聯合國衛塞節佛教數位化展覽。（網龍網絡公司提供）

第19屆聯合國衛塞節在泰國曼谷舉行。（網龍網絡公司提供）

第19屆聯合國衛塞節近日在泰國曼谷登場，來自世界各地72個國家、1300多名高僧大德、專家學者參加。其中，來自高雄的網龍網絡公司數字宗教部總經理宓雄帶領的團隊，大秀數字佛教領域最新成果，成為聯合國衛塞節唯一參與展覽的企業組織，展示科技與佛教文化相結合的無限可能。

宓雄指出，這次數字化展覽內容主要由日前掛牌的數字佛教創研中心提供，該中心作為聯合國衛塞節組織、泰國國家佛教戰略項目之一，在泰國《2023-2037 年佛教弘揚總體規劃概要》的政策指導下，由泰國國家佛教傳播中心、僧伽教育督導中心、三藏經典翻譯項目中心及網龍網絡公司數字宗教部共同打造，包括AI智慧教學、Rokid AR寺院導覽、數字寺廟一體機、線下多感官互動裝置等前沿科技產品，都在此完美展示與應用。

這次展示重點介紹此前已在帕榮寺成功落地的數字宗教一體機。該一體機通過雲端導覽、線上點燈、佛事預定等H5平臺與線下設備的完美結合，為泰國佛教寺廟的數字化之路提供強有力的支持。這一創新舉措不僅提升了寺廟的管理效率和服務水平，也進一步推動了佛教文化的數字化創新發展。

其中，網龍公司和Rokid攜手打造的「AR導覽」與「AR九球冥想」成為衛塞節展覽中最受矚目的科技產品，將科技與佛教修行場景深度融合，為修行者帶來前所未有的視覺與心靈體驗。

此外，由網龍網絡公司精心打造的佛教智慧教室也備受關注，以佛教資源庫為核心架構，輔以AR眼鏡、普米智慧大屏等高端設備，為佛教教育帶來沉浸式互動課堂及備授課一體化智慧教室的整體解決方案。

宓雄提到，未來網龍網絡公司數字宗教部將繼續致力於推動佛教文化與技術的深度融合，透過引入更多前沿科技產品和創新解決方案，為佛教文化的傳承與發展注入更多動力，同時也將積極尋求與全球佛教界的合作與交流，共同推動全球佛教文化的繁榮與發展。