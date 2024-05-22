台9線蘇花公路下清水橋因地震受損，目前僅限小車通行，預計30日起開放大客車限速通過，日間仍有施工交管。（王志偉攝）

花蓮強震後仍在重建中，新任閣揆卓榮泰上任才3天，今下午就到花蓮勘災，表達對重建工作的重視。卓榮泰跟花蓮鄉親信心喊話「國家就是你家」，政府當後盾，「0403花蓮地震專案小組」也將由他自己接任召集人，要求所有補助、計畫加快，如期到位。

卓榮泰昨天召開「0403震災復原重建方案」專案會議，今中午也拜會立法院長韓國瑜拜託0403地震災後重建預算。下午即率公共工程委員會主委陳金德、內政部長劉世芳、交通部長李孟諺到花蓮災區視察，首站抵達台9線蘇花公路下清水橋災修工程，花蓮縣長徐榛蔚、立委鄭天財等人陪同。

公路局長陳文瑞簡報施工進度，台9線蘇澳到崇德共6處災點，預計今年底全數完成，其中158.6公里處下清水橋，目前僅能通行5公噸以下小車，待便橋拓寬優化後，5月30日起開放大型車限速通行，仍維持白天施工交管，上午10時至10時20分、中午12時至下午1時及下午3時至3時20分放行，夜間及假日不管制。原橋預計今年底完成，之後才能恢復正常通行。

台8線中橫公路東段6處邊坡災點預計今年底修復完成，並在九曲洞隧道東、西口，錐麓隧道東口及靳珩隧道西口，興建共4處明隧道庇護設施，2026年底前完成。

徐榛蔚提到，蘇花公路要到明年才能恢復正常通行，對花蓮觀光產業影響很大，希望行政院協調台鐵公司加開觀光專列，讓鐵路運輸更多旅客，中橫公路復建工程，沿線不少居民因施工管制交通不便，也盼中央協助讓鄉親生活更便利。

卓榮泰說，昨天在院內進行第一次地震相關計畫說明，讓他更清楚知道花蓮鄉親在震災之後所需要的，以及中央和地方協力共同面對問題。

卓榮泰表示，接續前院長陳建仁、前副院長鄭文燦的基礎持續往前推進，要求各部會所有核定計畫項目，迅速加強、加快，補助要如實到位，迅速達到對災民所有協助，也接下「0403的復原工作小組」召集人，用行政院、國家的力量，要來完成災後重建工作。