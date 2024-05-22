石門天險是當初牡丹社事件發生地。（羅琦文攝）

今年是牡丹社事件150周年。（羅琦文攝）

今年是牡丹社事件150周年，屏東縣政府22日在牡丹鄉舉行「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑揭碑典禮，縣長周春米、新任原民會主委曾智勇與部落族人、美國在台協會、台日友好代表等各界人士，共同見證並借鏡歷史，向世界傳遞和平信念。

紀念活動開場由高士部落靈媒張順枝進行祈福，牡丹社區發展協會接著帶來150周年紀念劇目「我是南方人」的演出，傳達對於團結合作、和平共存的追求。

周春米致詞表示，1867年美國「羅妹號事件」，當時美駐福爾摩沙領事李仙得與斯卡羅原住民協議「南岬之盟」和平協定，是首次以台灣人民為主體簽署的國際協議，到1871年琉球漂民的「八瑤灣事件」及1874年的「牡丹社事件」，也因此事件，清廷才注意到台灣布防及治理問題，1875年興建恆春古城，明年亦為恆春建城150周年。

周春米說，牡丹社事件是一場因為語言、文化隔閡誤解而發生的歷史事件。在過去150年中，所有參與過事件的當事人以及後裔，以和平為目標積極交流、互相理解與尊重，牡丹鄉2005年赴日本沖繩縣宮古島市向遺族表達善意，勇於面對歷史，讓人感動，在烏俄、以阿衝突造成全球不安之際，更體認和平的重要，今年擴大舉辦牡丹社事件150周年紀念活動，以和平為主訴求，從屏東恆春半島為起端，向全世界傳遞和平的信念。

與會的原民會曾智勇主委、立委伍麗華、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、美國在台協會高雄分處長張子霖、宮古島市教育委員會教育長大城裕子、牡丹鄉長潘壯志以及「傀儡花」作者陳耀昌醫師等人，將象徵和平的百合花束插入排灣族陶壺中，隨後轉往石門古戰場旅遊資訊站，共同為「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑揭碑。

屏東縣政府文化資產保護所表示，「石門天險」在排灣語中稱為「macacukes」，意思為相互支撐和抵禦外侮，也是當年牡丹社及高士佛社人抵禦日軍入侵處，「macacukes石門古戰場」去年經縣府文資審議會通過登錄史蹟，並在牡丹社事件關鍵一役「石門之役」發生地設立「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑，當地是牡丹社及高士佛社人抵禦日軍入侵處，見證台灣原住民族在一個半世紀前，據天險捍衛家園的重要歷史事件，彰顯其歷史價值與意義。

縣府表示，牡丹社事件150周年系列紀念活動以「PEACE／和平」、「Marasudj／團結合作」為主軸，包含集結大型藝術作品、攝影工作坊與市集音樂會的風域祭；以「無邊境博物館」概念打造的風域半島品牌牡丹遊客中心開幕典禮；以舞蹈反思牡丹社事件的蒂摩爾古薪舞集《bulabulay mun？》舞作戶外公演；繪本徵件暨牡丹社事件150周年特色教學成果展，還有國際講座分享交流會、部落走讀、故事劇場、體適能等豐富多元的活動，一直持續到年底，希望大家不要忘記腳下這片土地的歷史故事，更期許未來結合生態環境、原民文化和在地產業，營造更有生命力的地方創生

牡丹社事件是在1871年，琉球宮古島朝貢船回航時遇颱風漂至八瑤灣，因語言與文化不通，54名船員遭殺害，1874年日本以懲兇名義出兵攻打南台灣原住民各部落，牡丹社及高士佛社族人在石門古戰場抵禦日軍入侵，因武器和兵力懸殊不敵，史稱「牡丹社事件」，此事件促使清廷在恆春建城布防，是涉及台灣原住民族、琉球、中國及日本多方的國際事件，也是見證台灣原住民族捍衛家園的重要歷史事件。