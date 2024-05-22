去年1月份，一名簡姓男子於台北市萬華區犯下殺人未遂案，不料，簡男在受監護期間，於本月19日從基隆市某醫院脫逃，並在雙北地區竄逃，甚至，也傳出簡男曾現蹤西門町、北車、龍山寺、捷運新埔站，造成人心惶惶；新北市議員蔡淑君稍早在臉書粉專發文指出，今(22)日下午接獲民眾通報，在林口區發現有民眾的穿著與該逃犯類似走在路上，因此，她也提醒民眾務必要小心，目前警方也在積極追緝中，希望簡性逃犯能早日被查獲，對此，林口分局回應，正在調查中。