賴清德總統政府上任，昨日立院再度爆發衝突，朝野對立緊張，新任閣揆卓榮泰今前往立法院拜會院長韓國瑜。韓國瑜提出包含環島高鐵、打通中央山脈、雙語教育等3大關切重點，並期盼第2會期將政治性、衝突性高議案後延，先推動福國利民法案。卓榮泰則提出期盼打詐四法能在立院盡快通過。

本次會談參與者包含韓國瑜、立法院副院長江啟臣、民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤、立院秘書長周萬來、副秘書長張裕榮及秘書處長孔秉杰等人。行政院出席者則是行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱及副秘書長王貴蓮等。

韓國瑜首先歡迎行政院長、副院長回娘家，他提到，未來行政院團隊將面臨許多挑戰，立法院會與行政院共同配合，通過福國利民的法案。

韓國瑜提出3大關切重點指出，首先，全台環島高速鐵路連網，不能再等；其次是打通中央山脈，讓西台灣及東台灣的生命力暢通；最後是台灣下一代的雙語教育，希望台灣的孩子可以像新加坡一樣用中文走遍華人圈，用英文走遍全世界。

韓國瑜表示，雖然近期立法院朝野攻防較激烈，但是三黨不論是接待外賓或是為了國家利益都是一致的。未來希望在第2會期能將政治性、衝突高的議題往後挪，跟行政院配合一起優先推動福國利民法案。

卓榮泰感謝立法院排定31日院會讓行政院團隊可以向全國人民闡述新政府未來工作重點。他表示，行政院新團隊沒有蜜月期，已經進入高峰期，未來行政團隊將加速解決具急迫性且爭議較少的福國利民法案。行政院已經提出打詐四法，希望立法院能夠儘速通過，讓行政團隊握有武器、取得力量來源。

對於花蓮的發展，卓榮泰則說，行政院也匡列足夠預算並在增加當中，希望可以儘速完成。未來也期望可以達成賴清德所提出的健康台灣、均衡台灣的理念。他最後表示，除了要求行政團隊秉持行政中立、依法行政之外，更要做到誠意溝通、人民優先，期望將來行政、立法兩院能夠彼此合作，互動良好，帶給人民新的期待。

柯建銘表示，目前的共識就是將爭議性法案放緩，優先處理打詐、洗錢防治等法案，尤其打詐是重中之重的法案。本會期將延會至7月16日，也已安排新的行政團隊31日到院會進行報告，對於院會安排的食安專報、能源政策專報等都非常尊重，行政院也提出增資台電的追加預算案，希望在韓國瑜調和下，朝野間化干戈為玉帛，讓行政院院長順利上台報告，並且讓打詐四法可以順利通過。

雙方就會期優先法案等議題進行交流，晤談約25分鐘，於中午12時35分結束。