女星楊謹華近日參加大陸綜藝節目《乘風2024》（《浪姐5》），喜愛唱歌表演的她相當享受這個舞台，私下也很努力練習，每次表現都引起不少網友討論，近日就有網友看了她最新的演出後，直言「好好演戲不好嗎」，她則高EQ回應：「隨時歡迎指教喔！」

楊謹華的第2次公演與女星何潔、周揚青、黛薇卡霍內（Mai）合作，演唱孫燕姿的〈神奇〉，延續原曲印度歌舞風格，打造異域的奇幻氛圍，雖然最後拿到第8名，但魔幻演出也獲得不少好評。

不過，近日有網友在社群曬出楊謹華的演出片段，只見她賣力熱舞，露出輕鬆愉悅的表情，但舞步似乎有點逗趣，讓原Po直言：「謹華妳去跳這什麼孫悟空舞啦，好好演戲不好嗎？」引起大批網友熱烈討論。

楊謹華跳舞被虧像孫悟空。（圖／Threads@cheryllovel0ve）

沒想到楊謹華看到貼文後竟親自回應，「有像耶～謝謝你的注意，但我已經盡我最大的努力了，喜歡跳舞的我，這次是抱持著去學習、跳出舒適圈去的，所以有任何的指教我是期待的」，並預告未來還有更多演出，歡迎大家的指教。

另外，網友們看完楊謹華的回應也給予鼓勵，「知道妳很努力了，嗚嗚嗚，妳怎樣都還是支持妳啦」、「媽咪妳很棒了，真的」、「媽咪你很棒啦！不要壓力太大啦！好好享受就好」、「謹華姐勇於嘗試，我覺得很棒，開心跳舞喜歡跳舞最重要」。