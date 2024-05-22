新北市農業局輔導的谷芳茶園成為全台首家通過「ISO14064-1：2018溫室氣體查證」國際認證之農產品初級加工場，谷芳茶園洪佳玉及李昌峻今於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定茶農進行溫室氣體盤查並獲國際認證，以實際行動響應淨零碳排，為新北茶產業增加競爭力。

近期全球關注淨零碳排議題，各公司機關紛紛進行溫室氣體盤查，ISO 14064-1量化溫室氣體排放和移除量，盤查內容分別為直接溫室氣體排放和移除、輸入能源的間接溫室氣體排放、運輸中的間接溫室氣體排放、使用產品的間接溫室氣體排放、與使用產品有關的間接溫室氣體排放及其他來源的間接溫室氣體排放共6項。

谷芳茶園李昌峻表示，這次進行溫室氣體盤查並取得國際認證，除了為節能減碳鋪路外，還有助於之後外銷，符合國際減碳訴求。從本次查證結果發現，谷芳茶園的直接溫室氣體排放量，主要占比為殺菁程序中燃燒所排出的溫室氣體，為了減少碳排，在茶葉萎凋時降低茶菁攤放的密度，加快茶菁失水，隨著茶菁含水量降低，就能減少殺菁時加熱的時間。

經過多次實驗結果，縮短20％的殺菁時間，減少瓦斯及電力使用，同時提高茶葉品質，產出風味更佳及甘甜味更出色的好茶。

谷芳茶園源自1871年已傳承六代，目前有機茶園2.5公頃年產量可達2公噸，栽培茶種以青心柑仔為主，加工製成碧螺春綠茶及柑橘蜜香紅茶等知名產品。谷芳茶園洪佳玉表示，多年來堅持有機農業和減碳措施，不斷的努力降低碳足跡，推動茶業轉型和落實SDGs，此次通過溫室氣體查證國際認證僅僅是個開端，日後將更致力於節能減碳，在減碳同時更加精進產品品質，也希望能吸引更多茶農轉型，響應淨零碳排。

侯友宜表示，谷芳茶園通過「ISO14064-1：2018溫室氣體查證」國際認證值得肯定，近年社會對於減碳、淨零碳排越發重視，新北市致力營造良好農業生產環境，谷芳茶園不僅僅生產高品質的新北好茶，更致力於減少加工過程對環境造成的影響，開拓新北好茶的全新願景，新北市在減碳不遺餘力，也希望民眾能大力支持他們，市府將攜手農民達成淨零碳排目標。