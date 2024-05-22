自慰屬於正常生理行為，只要符合適當頻率，不僅無害，實際上還能對健康帶來許多正面影響。對此，泌尿科醫師王建勝指出，男性規律清槍，除了能維持精子健康外，還具有預防結石、減輕焦慮感以及改善睡眠品質的功效，可說好處多多。

醫師王建勝在個人粉專發文表示，自慰常會被貼上慾望過大的標籤，而資訊發達的現今，更有許多相關的迷思誤導民眾。他說，其實適度自慰，不僅能解決慾望，更能夠調劑身心，並盤點以下4大好處：

󠀠1、維持精子健康：規律清槍除了能幫助鍛鍊骨盆底肌肉，減緩勃起功能障礙、尿失禁外，定期排空舊精子，更能維持精蟲活動力，使其品質獲得提升。

2、避免結石找上門：攝護腺會分泌前列腺液、蛋白質和礦物質，若精液沒有定期排出，長期沉積就容易形成結石。藉由定期行房或自慰，射精時可把這些物質一併排出，對預防結石可能有幫助。

3、減輕焦慮上身：不過度的自慰，能夠透過釋放多巴胺及催產素，來舒緩身心靈，幫助心情愉悅之餘，也因為放鬆緣故，減輕焦慮感。

4、改善睡眠品質：和減輕焦慮感相關，自慰所釋放的荷爾蒙能夠改善睡眠品質、減少失眠，若是睡前清槍，更能大大提升一覺好眠的機率。

即使自慰有上述好處，但泌尿科醫師戴槐青曾提醒，過於頻繁恐帶來3大後果，包括陰莖敏感度降低、性器官疲勞及心理產生壓力和焦慮。至於如何才算是過度自慰？他則表示，狀況因人而異，因此沒有一個放諸四海皆準的答案，不過若發現在自慰時能順利射精，而性行為時卻不行，可能就要考慮是否是太常自慰所致。