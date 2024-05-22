國立高雄科技大學與中庄國中22日為學生規畫「水域安全及自救能力課程一日體驗活動」，盼能增加學生未來的溺水自救能力。（高科大提供／林瑞益高雄傳真）

每年5至9月是溺水意外常發生的時候，高雄市立中庄國中校長麥賢章22日安排該校應屆畢業生至國立高雄科技大學楠梓校區體驗水域安全課程，這對畢業生而言也是一份特別的禮物與實用技能。

此次活動也有多名參加高雄市教育局教師增能研習的中小學教師加入訓練課程，成為未來擴散正確水域安全知識的種子師資。

高雄市教育局補助這次活動，體健科股長葉唐豪代表出席，葉唐豪指出，根據消防署相關的統計數據，我國發生溺水意外的高峰期為每年5至9月期間，青少年學生容易因同儕壓力、朋友起鬨、缺乏正確判斷能力，而在發生溺水意外時錯過自救、救人的關鍵機會。

世界衛生組織（WHO）所提出的報告也指出，大部分的溺水事件是可避免的，尤其台灣是海島環境，當前社會風氣漸趨開放，水上活動的種類與參與人數越來越多，就更迫切需要普遍性建立正確的水域安全知識。

高科大海洋事務產業管理研究所副教授丁國桓表示，這次課程由麥賢章發起，希望給準備升上高中的硬屆畢業同學一份能帶走的珍貴禮物，正確的水域安全知識相信會是最實用的技能。

高科大與中庄國中共同為學生規畫「水域安全及自救能力課程一日體驗活動」，包含模擬意外落水、抽筋自解、製作簡易浮具、協助溺水者延長黃金救援時間等技巧，學生們均著救生衣下水實際操練相關技巧。