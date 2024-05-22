罹患低位直腸癌真的不能保留肛門嗎？50歲的上班族王先生因血便發現罹患超低位直腸癌第3期，腫瘤相當接近肛門，經轉診至中國醫藥大學附設醫院大腸直腸肛門外科求診，透過先放化療再以達文西手術切除腫瘤，成功保留完整肛門；醫師指出，達文西手術能更精準清除轉移淋巴結和較少的手術併發症，也為患者保住生命品質。

王先生在發病前先出現排便習慣改變，後來就出現血便，檢查確診直腸癌第3期，且腫瘤有7公分大且相當接近肛門，經放射線治療縮小至4公分，但醫師仍建議開刀切除腫瘤但無法保留肛門。由於術後需使用人工肛門，王先生轉而至中國附醫腸直腸肛門外科醫師陳奕彰尋求第二意見，陳奕彰建議進行化療6次，再決定後續治療方針。

經6次化療，腫瘤縮小有限，陳奕彰建議手術摘除腫瘤，核磁共振（MRI）顯示，王先生的直腸腫瘤非常接近肛門但並無侵犯括約肌，經評估後王先生於去（2023年）10月接受達文西手術開刀，手術傷口5處，每處僅1公分，術後完整保留肛門，術後第8天出院，追蹤半年恢復情況良好，目前並無復發跡象。

陳奕彰表示，超低位直腸癌是腫瘤距離肛門口6公分以內，貼近直腸肛門吻合線，一般手術可能會直接進行直腸肛門切除以及永久性人工肛門。王先生經術前放射治療並配合化學治療，降低術後腫瘤局部復發機會，也縮小腫瘤體積進一步達到肛門保留手術。

大腸直腸肛門外科代主任張伸吉醫師指出，達文西機械手臂，相比一般微創手術，可提供高解析3D立體視野，填補平面2D侷限性，且可在狹小骨盆腔進行複雜手術避免傷害到排便、排尿和性功能神經。陳奕彰說，臨床研究發現達文西機械手臂和一般微創手術相比能清除更多轉移淋巴結和較少的手術併發症，他也呼籲民眾透過定期篩檢早期發現早期治療。